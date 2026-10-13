En tres años, San Luis perdió 415 empresas y 8.716 empleos registrados

La provincia que durante décadas construyó su identidad al calor de la promoción industrial atraviesa un desmantelamiento silencioso. Según un relevamiento de Fundación Pensar, elaborado con datos del INDEC y el Ministerio de Economía de la Nación y confirmado por un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en base a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, San Luis perdió 415 empresas con personal registrado y 8.716 puestos de trabajo registrados entre noviembre de 2023 y junio de 2026.

El escenario se vuelve más crudo si se mira la densidad empresaria. La provincia tiene apenas siete empresas cada 1.000 habitantes, la mitad que La Pampa y Córdoba y casi seis veces menos que la Ciudad de Buenos Aires. Eso la deja en el puesto 13 entre las 24 jurisdicciones del país. Mientras que en 2023 se registraron 9 empresas cada 1.000 habitantes, hoy apenas llega a 7.

En la Argentina de 2026, la Ciudad de Buenos Aires tiene 39 empresas cada 1.000 habitantes, La Pampa tiene 14, Santa Fe 13 y Córdoba 12. San Luis con 7 quedó por debajo del promedio del centro del país y en el fondo de la tabla nacional. Solo supera a Corrientes, Tucumán, Salta, Catamarca y Jujuy que tienen 5, La Rioja y Santiago del Estero con 4 y Formosa con 3.

Incluso la provincia de Buenos Aires, con el peso del conurbano, tiene 8, una más que San Luis, y Mendoza tiene 9. El informe de Fundación Pensar fue publicado a fines de julio de 2026, pero el análisis específico sobre la densidad por habitante se difundió a partir del 1 de octubre de 2026.

El estudio compara la situación de noviembre de 2023 con la registrada en junio de 2026 y muestra que la cantidad de empleadores con trabajadores registrados pasó de 4.946 a 4.531, una reducción del 8,4 por ciento.

Al mismo tiempo, los trabajadores registrados en unidades productivas bajaron de 120.382 a 111.666, lo que representa una caída del 7,2 por ciento. La mayor pérdida absoluta se registró en administración pública, defensa y seguridad social obligatoria, con 3.887 puestos menos. Las empresas de más de 500 trabajadores perdieron 5.352 puestos, el 61,4 por ciento de toda la caída registrada.

El comercio concentró la mayor pérdida de empleadores, con 142 empresas menos, seguido por los servicios de alojamiento y comidas con 64 menos, transporte y almacenamiento con 45 y la industria manufacturera con una reducción de 41 empleadores, equivalente a una caída del 9 por ciento. En materia de empleo, el sector industrial terminó junio de 2026 con 15.316 trabajadores registrados, un 14,4 por ciento menos que en noviembre de 2023.

Otros registros del Sistema Integrado Previsional Argentino muestran que San Luis pasó de 17.900 empleados industriales a 15.500 entre noviembre de 2023 y abril de 2026, una caída del 13,22 por ciento, y de 55.120 a 51.178 empleos privados registrados en el mismo período.

Desde el inicio de la gestión de Poggi, la provincia registró una pérdida neta de 344 empresas con trabajadores registrados y 3.942 puestos de trabajo privados según SIPA. Solo durante 2025, según un relevamiento gremial citado en el informe, la pérdida afectó a alrededor de 700 familias. El contexto macro lo explica. En 2024, el valor agregado bruto puntano cayó un 8,8 por ciento, mientras que Neuquén creció un 11,3 por ciento, Córdoba un 4,5 por ciento y Santa Fe un 3,1 por ciento.

Los cierres que marcaron a la industria puntana ponen rostro a esas cifras. Dana Naschel, autopartista estadounidense, cerró el 17 de noviembre de 2025 y lo comunicó por WhatsApp la noche anterior, dejando 50 directos y 40 indirectos en la calle. Avery Dennison Capital, de etiquetas autoadhesivas, tuvo su última jornada el 26 de junio de 2025 con 45 familias y se fue a Buenos Aires.

Cidal, de látex, globos y preservativos desde 1953, cerró en octubre de 2025 con 65 trabajadores.

Cerámica San Lorenzo de Villa Mercedes con más de 200 despidos, Alpargatas Topper de Villa Mercedes con casi 100 despidos por apertura de importaciones, Master Laja de Juana Koslay donde 54 operarios tomaron la planta en enero de 2026 por salarios adeudados, Argentoil de cilindros de GNC que pasó de 300 trabajadores en su esplendor a 16 que quedaron sin indemnización y Georgalos de golosinas desde los 80 que se fue a Río Segundo, Córdoba, para abaratar costos.