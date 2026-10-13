Potrero: cuestionan el 92% de ocupación que anunció Picco y piden saber cómo se calcula

El balance turístico del fin de semana largo abrió un cuestionamiento sobre las estadísticas que difunde el Gobierno de San Luis. Martín Arnó publicó una historia en redes sociales en la que rechazó el 92% de ocupación anunciado para Potrero de los Funes por José Picco, director de Calidad y Desarrollo Turístico provincial, y puso en duda la forma en que se obtiene ese porcentaje.

“En Potrero no llegamos al 50%. Cabañas vacías, restaurantes vacíos”, escribió sobre una imagen de la conferencia del funcionario. La publicación contrapone su descripción del movimiento en la localidad con una cifra oficial que presenta un destino cercano a la ocupación plena.

Arnó apuntó directamente al relevamiento: “Me pregunto: ¿Cómo sacan las estadísticas? ¿Llaman por teléfono? ¿Las inventan?”. También sostuvo que “así no ayudan al turismo, lo hunden” e invitó a comerciantes y responsables de cabañas a opinar.

La cifra que objetó forma parte del balance provincial. Este martes, Picco informó un 92% de ocupación en Potrero y un promedio del 72% para San Luis. Atribuyó el movimiento, en parte, a las actividades deportivas y explicó que el Observatorio Turístico trabaja con municipios y cámaras del sector. Según la publicación oficial, el funcionario sostuvo que las cámaras habían reportado un movimiento económico importante.

Sin embargo, esa comunicación no detalla cuántos alojamientos fueron consultados en Potrero, qué cantidad de plazas representan ni si el porcentaje corresponde a camas, habitaciones o unidades ocupadas. Tampoco explica si se trata de un promedio de todo el fin de semana o del momento de mayor demanda. Esas precisiones permitirían evaluar el alcance del 92% y contrastarlo con lo que describe Arnó.

También hay una diferencia entre las comunicaciones oficiales. La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación publicó el lunes un balance que, con datos del Observatorio Argentino de Turismo, ubicó a Potrero de los Funes en un pico del 90%.

El reclamo pone el foco en una explicación pendiente en el balance difundido: cómo se construyó el porcentaje anunciado para Potrero de los Funes. Para responder al cuestionamiento, además de comunicar una cifra, hace falta conocer qué establecimientos participaron y qué se midió.