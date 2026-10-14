Piden que no le concedan la libertad condicional a genocida Fernández Gez

La Fundación Celebrar la Memoria difundió un comunicado en el que pidió que el Poder Judicial no convierta la lucha de miles de víctimas, familiares, amigos, testigos en un regalo de fin de año. Lo hizo en respuesta al pedido de libertad condicional solicitado por Miguel Ángel Fernández Gez, un genocida condenado a cadena perpetua en los dos juicios donde estuvo como imputado.

La agrupación mostró su "más enérgico repudio" al beneficio y recordó que los que se le achacan a Fernández Gez no son delitos comunes y el imputado tampoco lo es. "Ee trata de un coronel del Ejército que era el responsable de planificar, ordenar y ejecutar desapariciones forzadas, asesinatos, torturas, violaciones y persecución sistemática contra miles de sanluiseños y sanluiseñas. Sus víctimas no tuvieron el derecho de la defensa en un juicio con garantías constitucionales, como él y el resto de los genocidas y mucho menos de elegir dónde vivir ni cómo morir. Muchas y muchos ni siquiera regresaron a sus casas".

La organización sostuvo además que este pretendido beneficio "va a contramano de todas las leyes nacionales y tratados internacionales en materia de Derechos Humanos".

El comunicado recordó que el derecho internacional es claro e indica que los crímenes de lesa humanidad no admiten beneficios de prisión domiciliaria, "mucho menos de libertad condicional". "La justicia no es negociable: reducir su condena rompe el principio de igualdad ante la ley. Quienes encarcelaron, asesinaron, desaparecieron, torturaron y encarcelaron a otros de forma ilegal y violenta no merecen disfrutar de su libertad, mientras sus víctimas siguen sin respuestas. El legado de las Madres, de las Abuelas y del Nunca Más es claro: ceder en este punto es traicionar a quienes lucharon y a quienes no volvieron. La prisión común, perpetua y efectiva es la única forma de reparación mínima posible".

En otro tramo del comunicado, la Fundación advirtió: "La solicitud de libertad condicional para Miguel Ángel Fernández Gez no es un trámite más, es una amenaza directa a quienes sobrevivieron, a sus familias y a cada testigo que se atrevió a hablar".

Y pidió no confundir clemencia con complicidad, ni razones humanitarias con impunidad. Dijo que la verdadera humanidad sería, antes de pedir la libertad, los condenados informen sobre nombres y los lugares donde buscar a nuestros desaparecidos.

"Todo el esfuerzo de años de los y las querellantes, de las víctimas y del Ministerio Público, reuniendo cada testimonio, reconstruyendo cada hecho y cada prueba para sostener esta condena, no puede quedar reducido a la nada. No es venganza. Es justicia. No es exceso. Es cumplir con la ley. Si abren esta puerta, es abrir la puerta a la impunidad y al olvido. Y eso no lo vamos a permitir".

Desde la Fundación Celebrar la Memoria ratificaron que continuarán acompañando a las familias y a los organismos de Derechos Humanos en cada instancia judicial y convocaron a la comunidad a mantenerse alerta ante cualquier intento de beneficio que implique impunidad.