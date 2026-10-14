Fallas de conexión en una compañía generan fuerte malestar en usuarios

Hace más de un mes, algunos usuarios de San Luis capital y zonas aledañas enfrentan serias dificultades para conectarse a datos móviles. Hay jornadas donde la conexión es intermitente y otras donde directamente no hay señal.

A esto se suma la odisea de reclamar: la atención al cliente de la empresa de telefonía se convirtió en un dolor de cabeza, con múltiples llamadas bloqueadas por un asistente automático ineficiente. Se trata de complicaciones innecesarias que atraviesan los clientes de la empresa Movistar, un conflicto que suma malestar y cuyas respuestas oficiales siguen brillando por su ausencia.

Según se conoció en consultas con distintos usuarios, una vez que logran comunicarse con un operador, las explicaciones son difusas y varían según quién atienda: desde culpar a la antigüedad del teléfono o sugerir el cambio de chip, hasta intentar ajustes en la Configuración de APN. Sin embargo, pese a seguir cada indicación, las complicaciones continúan.

Lo paradójico es que, mientras el servicio es deficiente, la facturación no se detiene y los mensajes de deuda llegan puntualmente.

Aunque algunos clientes lograron algún descuento parcial, el problema de fondo sigue sin resolverse.

Fuentes del sector de la comunicación telefónica, señalan que una antena presenta fallas técnicas cuya solución se dilata al máximo. Y que por más maquillaje que ofrezcan los operadores, esa sería la razón indiscutible de los inconvenientes.