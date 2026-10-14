¿Cuánto llovió y hasta cuándo va a llover?

Por lo menos hasta el lunes 19 de octubre la provincia vivirá bajo un período de inestabilidad que contendrá lluvias, tormentas y lloviznas, con mejoramientos temporarios. La Red de Estaciones Meteorológicas advirtió que esos vaivenes podrian extenderse hasta entrada la semana próxima.

El miércoles 14, por caso, será un día con poco cambio de la temperatura que tendrá el cielo nublado y, por consiguiente, las lluvias continuarán con el agregado de algunas tormentas aisladas que podrían acercarse por la tarde. La mínima será de 10 grados y la máxima alcanzará los 17.

Para el jueves habrá poco cambio de temperatura, aunque en líneas generales estará un poco más frío, con el cielo que permanecerá nublado y vientos del sur. Justamente los vientos se incrementarán el viernes.

En cuanto a la lluvia caída durante el martes 13, la zona de la AgroZal, en Villa Mercedes, fue la más visitada por el agua y alcanzó los 21 milímetros; casi los mismos valores que en Quines.

En Villa Mercedes, Los Coros, Navia y Batavia las lluvias estuvieron en el orden de los 17 y los 18 grados. También hubo profusas caídas de agua en Potrero de los Funes y Las Chacras, en Juana Koslay.