Fue con una hemorragia al hospital Bailone y le dijeron que no había ginecólogo

"Hoy me tocó ir a la guardia del Hospital Bailone y no tenían ginecólogo (soy paciente con Endometriosis grave) me derivaron al Materno, donde sí me atendieron pero no tenían ninguna droga para inyectarme y parar la hemorragia". Así comienza el descargo que Macarena Maineri publicó en sus redes sociales con lo que volvió a exponer las falencias de la salud pública en el interior provincial.

Maineri relató que es paciente con diagnóstico de endometriosis grave y que llegó a la guardia del Hospital Verónica Bailone de Villa Mercedes con una hemorragia activa. Según su testimonio, en el lugar le informaron que no había ginecólogo de guardia y la derivaron al Hospital Materno. La odisea no terminó allí. Siempre de acuerdo a su relato, en el Materno fue atendida, pero no contaban con la droga necesaria para frenar la hemorragia.

"Es lamentable ver cómo el sistema de salud se cae a pedazos, sin mencionar que yo llegué a esta situación porque DOSEP no quiere cubrir mi tratamiento de Endometriosis como debería ser", escribió.

En su posteo, que se viralizó entre pacientes y agrupaciones de mujeres, Maineri hizo responsable directamente a la ministra de Salud, Teresa Nigra, al gobernador de la provincia y a todos los que están detrás de “semejante inoperancia”.

El caso de Macarena no es aislado y pone en primer plano dos problemas estructurales. Por un lado, la falta de especialistas de guardia en hospitales de cabecera del interior. Por otro, la falta de cobertura integral de la endometriosis, una enfermedad que afecta a 1 de cada 10 mujeres y que requiere tratamientos prolongados, costosos y, en casos graves como el de ella, de atención de urgencia.

La endometriosis tiene cobertura obligatoria en todo el país. El Programa Médico Obligatorio establece la cobertura integral para su diagnóstico y tratamiento, y esa obligación fue reforzada por la Resolución 343/2023 del Ministerio de Salud de la Nación, que incorporó formalmente el abordaje de la endometriosis como enfermedad crónica.

Esa normativa obliga a todas las obras sociales y prepagas, incluida DOSEP, a cubrir el 100% de los estudios diagnósticos, el tratamiento farmacológico, el tratamiento quirúrgico, la internación y el acompañamiento psicológico. La Ley de Reproducción Médicamente Asistida también ampara a las pacientes cuando la enfermedad compromete la fertilidad. La negativa o la cobertura parcial, como denuncia Maineri, deja a las mujeres en situación de desprotección y es causal directa de judicialización mediante amparos de salud.

Hasta el momento, ni el Ministerio de Salud ni la obra social provincial emitieron información oficial sobre lo ocurrido en la guardia del Bailone el día del hecho. El testimonio cierra con una frase que resume la impotencia de cientos de afiliadas: “Una mujer con una hemorragia no puede esperar a que aparezca un médico o una ampolla”.