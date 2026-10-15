Una nueva batalla de "Street fighter" tira patadas en las pantallas

Un nuevo intento por imponer la historia de Street fighter en los cines llegará a las salas de la provincia y todo el universo del juego de peleas más famoso del mundo está nuevamente en acción.

Tras aquella versión de Jean Claude Van Damme que no consiguió la respuesta esperada, la fraquicia vuelve a ponerse al día con una película dirigida por Kitao Sakurai que promete una mirada renovada del universo de luchadores. Artes marciales, colores estridentes y acción a granel componen la propuesta.

“Street fighter” es la apuesta más fuerte de las que llegan a los cines de la provincia, seguida de “La caída de la ballena”, la adaptación cinematográfica de la novela de Daniel Kraus.

Una historia de supervivencia con eje en el duelo familiar y en la resistencia física de su protagonista -un joven que queda atrapado dentro de una enorme ballena tras una inmersión en la costa de California-, es el centro argumental de la película que también se verá en Cinemacenter y Cines Fénix.

La tercera película de la semana –proyectada solo en las salas del shopping capitalino- es “Escuela de monstruos”, una animación en la que una nena que fue expulsada del colegio donde era la única humana entre monstruos busca la ayuda de sus compañeros para regresar a las aulas y acabar con los planes del maligno director.