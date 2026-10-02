Llega Animal Flow con Pedro Ferrando, referente mundial de la disciplina

La provincia se prepara para recibir una propuesta innovadora que une deporte, bienestar y turismo. Durante los días viernes 9 y sábado 10 de octubre, en el horario de 15 a 18, la provincia será escenario de dos exclusivas Master Class de Animal Flow, dictadas por Pedro Ferrando, uno de los máximos referentes internacionales de esta disciplina.

Además, el domingo 11 de octubre de 16 a 18 horas se realizará una demostración abierta al público y gratuita en el Parque Nativo de Potrero de los Funes.

¿Qué es Animal Flow?

Animal Flow es un programa de entrenamiento físico que utiliza el propio peso corporal. Se trabaja principalmente en cuadrupedia —manteniendo las manos y los pies en contacto con el suelo— mientras el cuerpo se desplaza en diferentes direcciones y ángulos a través de transiciones fluidas.

A través de esta amplia variedad de movimientos inspirados en la locomoción de los animales, la disciplina optimiza aspectos fundamentales como la movilidad, la estabilidad, la coordinación, el control corporal, la cognición y la fuerza, generando una experiencia integral de conexión y conciencia del propio cuerpo.

El esfuerzo por traer referentes globales a la provincia

La llegada de Ferrando representa un hito impulsado por el espacio Luna Fuerte San Luis. "Esto realmente es a nivel mundial. Pedro es el número uno del mundo. Es algo increíble que lo pudimos traer, un esfuerzo titánico que hicimos con mi socia Romina [Grana]”, expresó en diálogo con El Diario de la República Andrea Pallertes, instructora de yoga funcional y Animal Flow.

Asimismo, destacó que este tipo de iniciativas logran trascender fronteras: "Es una comunidad que sale al mundo, que une cultura, deporte y bienestar, y deja a San Luis en lo alto, haciéndolo visible a nivel global".

Desde la organización remarcaron que este encuentro busca acercar una disciplina vanguardista tanto a los residentes locales como a visitantes de provincias vecinas, potenciando a su vez el movimiento turístico y cultural de la región.

Cronograma de actividades

Viernes 9 y sábado 10 de octubre: Clases especiales y Master Class en la ciudad de San Luis (de 15 a 18 hs). Cupos limitados.

Domingo 11 de octubre: Demostración y exhibición abierta al público en el Parque Nativo de Potrero de los Funes (de 16 a 18 hs). Actividad libre y gratuita.

Para consultas e información sobre inscripciones, los interesados pueden comunicarse a través de Instagram en los perfiles @romina.grana y @lunafuertesanluis, o mediante el teléfono 266 417-3056.