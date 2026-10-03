No habrá bancos durante cinco días seguidos en San Luis por la visita de León XIV

Los puntanos que tengan que hacer un trámite en el banco deberán anticiparse. No habrá atención presencial en sucursales durante cinco días corridos: del viernes 6 al martes 10 de noviembre, en San Luis y en todo el país, por la visita oficial del papa León XIV a la Argentina. Así lo confirmaron el Gobierno nacional y el Banco Central en las últimas horas.

El esquema empieza el viernes 6 de noviembre, cuando tradicionalmente no hay actividad financiera en ninguna provincia por la celebración del Día del Trabajador Bancario.

Luego del fin de semana del sábado 7 y domingo 8 —día en que llega el papa al país—, tampoco habrá atención el lunes 9 de noviembre, declarado feriado nacional en las 24 jurisdicciones mediante el Decreto 1103/2026, firmado por el presidente Javier Milei. El decreto declara de interés nacional la visita apostólica y justifica las jornadas por razones de seguridad y organización de actos masivos.

El cierre se extiende al martes 10 de noviembre. Ese día, el BCRA estableció feriado bancario en todo el territorio nacional a través de la Comunicación “A” 8487. Como feriado general, ese martes será solo para la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, donde el sumo pontífice tendrá actividades. En San Luis no es feriado general, pero los bancos tampoco abrirán por la resolución del Central.

De esta manera, en San Luis el calendario queda así:

Viernes 6: sin bancos (Día del Bancario).

Sábado 7 y domingo 8: sin bancos (fin de semana).

Lunes 9: sin bancos (feriado nacional por la visita del papa).

Martes 10: sin bancos (feriado bancario nacional del BCRA).

Miércoles 11: vuelve la atención normal en San Luis. Ese día sí será feriado en la provincia de Buenos Aires por la misa de cierre del papa en Luján.

El Banco Central aclaró que durante esos cinco días seguirán operativos los canales digitales: home banking, aplicaciones, billeteras electrónicas, pagos con tarjetas y cajeros automáticos. Lo que se interrumpe es solo la atención presencial y la compensación bancaria. La actividad cambiaria también se verá afectada.