Alerta por la salud de Lucero: sus abogados reclaman estudios y el fin del aislamiento

La salud de Anabela Lucero quedó en el centro de un reclamo urgente de sus defensores, Esteban Bustos y Adriel Cabello. Los abogados informaron que un cirujano indicó una resonancia magnética ante la sospecha de una rotura de prótesis mamaria después de un golpe recibido dentro del Servicio Penitenciario. También denunciaron que continúa bajo una sanción de aislamiento pese al dolor y al cuadro inflamatorio.

Según relataron, Lucero recibió un pelotazo en el pecho durante su detención. En la conferencia leyeron las conclusiones de un informe médico que describe una “alta presunción de rotura de prótesis mamaria derecha” asociada a un traumatismo cerrado y un cuadro inflamatorio local.

Los abogados explicaron que la resonancia fue solicitada para precisar el diagnóstico y señalaron que, según el resultado, podría ser necesaria una cirugía.

El reclamo compromete a la conducción del penal, a cargo de Karina Mantelli, y al Ministerio de Seguridad que encabeza Nancy Sosa. La defensa pidió que se suspenda el aislamiento y que se garantice la atención médica.

Los profesionales también denunciaron dificultades anteriores para acceder a tratamientos. Afirmaron que Lucero pasó diez días sin recibir un medicamento antihipertensivo prescripto y que el establecimiento impidió una consulta con un cirujano pese a una autorización judicial. Según explicaron, esas situaciones motivaron otras presentaciones de habeas corpus.

“La está pasando realmente mal”, expresaron. Anabela Lucero está siendo investigada, es inocente y pese a ello comparte un pabellón con internas condenadas.

Sostuvieron que el encierro agrava su situación y cuestionaron que, después de hacer públicos los reclamos médicos, circularan imágenes de una entrevista privada con sus abogados. Se trata de filmaciones tomadas de un monitor. Filmaciones de filmaciones.

Para Bustos y Cabello, esa difusión desplazó el asunto que demanda una respuesta inmediata: el acceso a estudios, tratamiento y condiciones de detención compatibles con su salud.

La defensa insistió en que Lucero permanece detenida de manera cautelar, sin condena, y reclamó que pueda atravesar esa medida “con dignidad, con respeto a su imagen y a sus derechos”.