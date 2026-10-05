Una semana inestable, con lluvias, sol, vientos y cielos nublados

La semana estará señalada, en cuanto al estado del tiempo, por la inestabilidad. Lluvias, tormentas y vientos se alternarán con periodos de mejora en principio hasta el jueves 8 de octubre aunque la Red de Estaciones Meteorológicas advirtió que podría extenderse.

El comienzo de la semana tendrá un descenso de las temperaturas y mostrará al cielo parcialmente nublado con lluvia y tormentas aisladas que principalmente a la mañana se asentará en gran parte de la provincia. Las temperaturas mínimas serán de 10 grados y las máximas de 23, con el viento que iniciará del este leve y al llegar la noche se incrementará desde el noroeste.

El martes la inestabilidad permanecerá , el cielo seguirá nublado y las mínimas descenderán hasta los 8 grados, aunque la máxima subirá a 24. El viento predominará del sector noreste con algunas rafagas.



La mitad de la semana mostrará al cielo nuevamente con muchas nubes y se producirá el efecto contrario del día anterior: la mínima subirá hasta los 12 grados y la máxima bajará hasta los 12.