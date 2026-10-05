  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

14°SAN LUIS - Lunes 05 de Octubre de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

14°SAN LUIS - Lunes 05 de Octubre de 2026

EN VIVO

El tiempo

Una semana inestable, con lluvias, sol, vientos y cielos nublados

Por lo menos hasta el jueves, el tiempo variará su comportamiento. Anuncian lluvias y tormentas y vientos que crecerán y luego se irán. Las temperaturas, en leve baja. 

Por redacción
| Hace 2 horas

La semana estará señalada, en cuanto al estado del tiempo, por la inestabilidad. Lluvias, tormentas y vientos se alternarán con periodos de mejora en principio hasta el jueves 8 de octubre aunque la Red de Estaciones Meteorológicas advirtió que podría extenderse.

 

 

El comienzo de la semana tendrá un descenso de las temperaturas y mostrará al cielo parcialmente nublado con lluvia y tormentas aisladas que principalmente a la mañana se asentará en gran parte de la provincia. Las temperaturas mínimas serán de 10 grados y las máximas de 23, con el viento que iniciará del este leve y al llegar la noche se incrementará desde el noroeste.

 

 

El martes la inestabilidad permanecerá , el cielo seguirá nublado y las mínimas descenderán hasta los 8 grados, aunque la máxima subirá a  24. El viento predominará del sector noreste con algunas rafagas.
 

 

La mitad de la semana mostrará al cielo nuevamente con muchas nubes y se producirá el efecto contrario del día anterior: la mínima subirá hasta los 12 grados y la máxima bajará hasta los 12.

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo