San Francisco se llena de payasos y arma el encuentro de circo más grande de la provincia
Más de 30 artistas pasarán el fin de semana largo en la localidad en la tercera edición de un encuentro que hace de las carpas mucho más que un espacio artístico. Mirá la grilla.
El mayor mérito de “SanFranCirco”, el festival que empieza el jueves 8 y se extenderá hasta el feriado del lunes, no es solo mantenerse por tercera edición consecutiva, sino hacer que el encuentro crezca año tras años, al punto de convertirse en la reunión circense más grande de la provincia.
En esta ocasión, la fiesta recibirá a grupos de Merlo, de Villa Mercedes, de Córdoba, de Mendoza y los alternará con conjuntos musicales como los locales La zapera y el solista Gastón Pérez. Diabolos, triciclos, narices rojas, zapatos grandes y sonrisas por todos lados son las propuestas de los actores que pasarán por la carpa.
Gracias al esfuerzo de un puñado de artistas encabezados por la brasileña Thais Folk más de 30 artistas de toda la región se reunirá en torno a una gran carpa que se asentará en el Club Pringles de San Francisco.
Espectáculos, talleres, juegos, kermés, intervenciones y música en vivo con entrada gratuita conformarán un festival que tiene a la familia como centro principal, pero también al fortalecimiento de la circulación de artistas por el territorio provincial. Para los shows, las entradas costarán 7 mil pesos, con promociones por compra de más.
“Esta tercera edición es el resultado de un trabajo sostenido de producción y organización. Sostener un festival de estas características en un pueblo del interior implica mucho más que programar espectáculos: significa movilizar artistas, montar una carpa, generar infraestructura, articular con instituciones y construir una propuesta que pueda crecer año tras año”, dijo Folk, quien agregó que el festival apunta también a descentralizar la actividad artística.
Para los organizadores, SanFranCirco no es solamente un espectáculo, sino también “una herramienta social y cultural” que genera el encuentro entre personas de distintas edades y procedencias.
La tercera edición de SanFranCirco es producida por Fundación Gramilla Cultural y la articulación entre organizaciones culturales, instituciones públicas y actores privados que harán posible que durante cinco días el circo viva en el interior de la provincia.
JUEVES 8
19:30 h – Plastilina Circo
VIERNES 9
19:30 h – El Juego del Duende
Circo Espiral – Córdoba
21:00 h – Gárgolas
SÁBADO 10
18:00 h – Akitu Circo
19:30 h – Sueños
21:00 h – Circo Criollo + Gastón Pérez, show de folclore
DOMINGO 11
18:00 h – Cuando las pantallas se apagan...
19:30 h – Trompos, la última jugada
21:00 h – Circo Callejero
La Zapera, show de rock nacional
LUNES 12
18:00 h – Tuty Circo
19:30 h – Varieté de Gala
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