San Francisco se llena de payasos y arma el encuentro de circo más grande de la provincia

El mayor mérito de “SanFranCirco”, el festival que empieza el jueves 8 y se extenderá hasta el feriado del lunes, no es solo mantenerse por tercera edición consecutiva, sino hacer que el encuentro crezca año tras años, al punto de convertirse en la reunión circense más grande de la provincia.

En esta ocasión, la fiesta recibirá a grupos de Merlo, de Villa Mercedes, de Córdoba, de Mendoza y los alternará con conjuntos musicales como los locales La zapera y el solista Gastón Pérez. Diabolos, triciclos, narices rojas, zapatos grandes y sonrisas por todos lados son las propuestas de los actores que pasarán por la carpa.

Gracias al esfuerzo de un puñado de artistas encabezados por la brasileña Thais Folk más de 30 artistas de toda la región se reunirá en torno a una gran carpa que se asentará en el Club Pringles de San Francisco.

Espectáculos, talleres, juegos, kermés, intervenciones y música en vivo con entrada gratuita conformarán un festival que tiene a la familia como centro principal, pero también al fortalecimiento de la circulación de artistas por el territorio provincial. Para los shows, las entradas costarán 7 mil pesos, con promociones por compra de más.

“Esta tercera edición es el resultado de un trabajo sostenido de producción y organización. Sostener un festival de estas características en un pueblo del interior implica mucho más que programar espectáculos: significa movilizar artistas, montar una carpa, generar infraestructura, articular con instituciones y construir una propuesta que pueda crecer año tras año”, dijo Folk, quien agregó que el festival apunta también a descentralizar la actividad artística.

Para los organizadores, SanFranCirco no es solamente un espectáculo, sino también “una herramienta social y cultural” que genera el encuentro entre personas de distintas edades y procedencias.

La tercera edición de SanFranCirco es producida por Fundación Gramilla Cultural y la articulación entre organizaciones culturales, instituciones públicas y actores privados que harán posible que durante cinco días el circo viva en el interior de la provincia.

JUEVES 8

19:30 h – Plastilina Circo

VIERNES 9

19:30 h – El Juego del Duende

Circo Espiral – Córdoba

21:00 h – Gárgolas

SÁBADO 10

18:00 h – Akitu Circo

19:30 h – Sueños

21:00 h – Circo Criollo + Gastón Pérez, show de folclore

DOMINGO 11

18:00 h – Cuando las pantallas se apagan...

19:30 h – Trompos, la última jugada

21:00 h – Circo Callejero

La Zapera, show de rock nacional

LUNES 12

18:00 h – Tuty Circo

19:30 h – Varieté de Gala