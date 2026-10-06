Abdala apuró a Poggi por las elecciones y defendió la reelección de Milei

Bartolomé Abdala pidió que Claudio Poggi anuncie antes de que termine el año cuándo serán las elecciones provinciales de 2027. El senador dijo que prefiere votar el mismo día que en las nacionales, aunque puso el énfasis en que la decisión se conozca con anticipación.

“Que la haga cuando él quiera, juntas o separadas, pero que se sepa”, expresó. Sostuvo que los dirigentes deberían comenzar el próximo año con el calendario definido y cuestionó que la fecha se reserve hasta las proximidades de la convocatoria formal.

“Lo que me incomoda es la suspicacia y el ventajismo para fijar esa fecha, porque es una herramienta importante”, afirmó. Abdala aclaró que respeta las autonomías provinciales y municipales, pero consideró que anticipar la decisión es una cuestión de ética dirigencial.

Su preferencia por unificar los comicios estuvo ligada a la intención de La Libertad Avanza de suspender las PASO y reducir la cantidad de veces que los ciudadanos deben concurrir a las urnas. En el plano nacional, dejó claro el objetivo de su espacio: “Tenemos como objetivo la reelección de Javier Milei”.

Para explicar esa aspiración, repasó las derrotas de los últimos oficialismos. “El pueblo está castigando a los que vienen gobernando”, sostuvo. Su planteo fue que una nueva victoria libertaria permitiría consolidar el rumbo de la actual administración.

Abdala defendió el equilibrio fiscal y lo vinculó con una práctica que, según recordó, San Luis conoce “desde hace mucho tiempo”: no gastar más de lo que ingresa. También mencionó la desaceleración de la inflación y la reducción del riesgo país como argumentos para respaldar la continuidad presidencial.

A esa evaluación sumó la política exterior. Reivindicó las relaciones con Estados Unidos y países de Europa y Asia, a los que incluyó entre los que denominó “países de bien”, y las contrapuso con Irán y Venezuela. Pidió que los votantes recuerden esas decisiones cuando deban elegir en 2027.