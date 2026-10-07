La extensa gira de cinco años que Nico Serna hizo por todo el país con “Mentiras sobre el amor”, dejó, hasta ahora, solo una provincia afuera: San Luis. Pero el mapa se completará el jueves 8 de octubre, cuando el actor y escritor arribe al Centro Cultural Puente Blanco para una función especial porque será la primera y la última.

Serna está en plena despedida de su exitosa pieza, un unipersonal de mensaje “optimista y realista”, que tiene algunas partes de stand up pero que su eje es un guión “profundo y divertido” que muestra todo el amor que una persona es capaz de dar y, sobre todo, de recibir.



“Ir por primera vez a San Luis me genera mucha expectativa, pero también un poco de miedo porque no sé con qué me voy a encontrar. Estoy confiado en que la gente la va a pasar muy bien”, dijo el actor, quien señaló además que recibe en sus redes muchos mensajes de gente de la provincia, fundamentalmente de Villa Mercedes.

“Mentiras sobre el amor” es una historia que se centra en “las emociones que reprimimos”, según explicó Serna en una charla con El Diario de la República. “Uno de los objetivos que perseguimos es demostrar que las personas tenemos el corazón lleno de amor”, concluyó.

Circunscribir el amor a la pareja es una visión que la obra intentará desactivar, sobre todo porque el mensaje es que hay otras maneras vivir el sentimiento. Enumeradas por Nico van del amor propio, al amor por los hijos, a la familia, a los amigos. “Hay más amor del que se cree”.

Pero en la otra parte del título está la mentira, que en la función se verá reflejada “en la manera en la que nos contaron el amor algunos cuentos y algunas películas de Hollywood que de alguna forma intoxicaron la mirada”.

La obra de Nico paseó por casi todo el mundo y enfrentó a públicos de diversas conductas aunque el factor común es “todas las presentaciones terminaron de la misma manera, es una fiesta emocional porque el amor nos atraviesa a todos”.

Pese a que la comedia empuja a pasar un momento agradable, también se da espacio para la reflexión y para que quede en claro que el “amor se da en vida porque no es algo que se pueda llevar a la tumba”.