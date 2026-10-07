Después de muchos años, la orden franciscana vuelve a San Luis

No hay en el Obispado local registros de la última vez que una orden de franciscanos se asentó en la provincia, por lo que cuando el martes 6 de octubre llegó el primer representante al Monasterio de El Suyuque se produjo el retorno de la congregación a San Luis. Para la Diócesis el hecho de que el regreso ocurra en el año en el que se recuerdan los 800 de la muerte de San Francisco de Asís tiene un sabor particular.

Fue el propio obispo Gabriel Barba quien le dio la bienvenida a los franciscanos en un marco de “celebración y esperanza”. Y calificó la llegada de los nuevos sacerdotes como “una bendición especial, una bendición Franciscana, en este momento jubilar y de gracia”.

Los servidores armarán su comunidad en el Monasterio Nuestra Señora de la Fidelidad, de El Suyuque, donde funcionará un centro de espiritualidad. El primero en llegar fue el fray Sergio Gabriel Martín y se espera que en los próximos días arriben otros sacerdotes de la orden.

Barba dijo que “no solo se trata de recibir a los nuevos hermanos sino también, de volver a tenerlos junto a nosotros, como en otros tiempos, donde los padres franciscanos eran parte de la Vida Consagrada de la Diócesis de San Luis”.

El decreto firmado por el Obispado permite que los franciscanos oficien misa y celebren los sacramentos del bautismo y del matrimonio, que quedarán asentados en los libros de la parroquia de Villa de la Quebrada, de donde depende El Suyuque.

Además, Barba invitó a la comunidad católica de la provincia a visitar las iglesias jubilares en el año especial para San Francisco. La iglesia San Roque de Villa Mercedes, que fue fundada por los franciscanos, y las parroquias de Tilisarao y San Francisco del Monte de Oro, que tienen a San Francisco como patrono, están en el listado.