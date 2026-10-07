La caída de un telón desnudó la situación de las casas culturales

Un cable de acero que se cortó y el derrumbe de la estructura del telón y luces en la Sala “Hugo del Carril” que dejó como saldo una joven lesionada. No fue un accidente, sino “el síntoma del abandono total de las casas culturales de San Luis”.

De acuerdo a la información oficial difundida por el Gobierno el 9 de septiembre de 2026, Claudio Poggi firmó 16 obras por $6.836.425.371,31. De ese paquete, solo dos son de turismo y cultura: $129.742.295 para el Monumento de Juana Koslay y $285.011.438,16 para el Centro de Convenciones de La Punta. Para Puente Blanco, cero pesos.

Y, el “Puente Blanco” no está solo. Bajo la órbita del ministro Juan Álvarez Pinto hay 15 casas culturales en toda la provincia. Quince edificios que deberían ser el corazón cultural puntano. Ni los anuncios oficiales, ni en la agencia oficial de noticias ni en el Boletín Oficial hay información sobre remodelación, refacción o mantenimiento de esas casas culturales.

No hay plan de pintura, no hay plan de butacas, no hay plan de certificación de estructuras aéreas, de parrillas de luces, de telones ignífugos, de alfombras, de baños.

El propio Álvarez Pinto admitió que el Monumento de Juana Koslay "llevaba un tiempo sin recibir trabajos". Esa misma frase podría aplicarla a las 15 casas que tiene a cargo.

El contraste es brutal con el Presupuesto 2027, convertido en ley el 29 de septiembre, que fija $765.949.751.272 para Educación, Cultura, Ciencia y Técnica. Una cifra gigantesca que no tiene desglose público. No se sabe cuánto va a mantenimiento edilicio preventivo y cuánto va a sueldos o a eventos. Lo único que se sabe es que para Puente Blanco no fue nada y para las otras 14 tampoco.

Son 15 casas culturales que hoy están libradas a la buena voluntad de sus trabajadores. Sobreviven con lo justo, sin inversión, mientras se prioriza la foto de un monumento.

La pregunta que queda es la que no responde nadie en Turismo y Cultura: ¿Qué plan tienen para las 15 casas culturales que administran? Porque por ahora, la única obra que se ve es la que se cae.