La Punta: en pleno “Mes Rosa” rechazaron licencias para controles de cáncer

En octubre, cuando todos los edificios se iluminan de rosa y las campañas oficiales piden a las mujeres que se controlen, el Concejo Deliberante de La Punta hizo exactamente lo contrario.

El bloque Justicialista presentó el Expediente N.º 224-HCDCDLP-2026, un proyecto de ordenanza que creaba una licencia especial para controles preventivos de cáncer de mama y cuello uterino.

La iniciativa era simple, humana y de costo cero: otorgar un día de licencia especial anual, con goce de haberes, para que las trabajadoras municipales puedan realizarse mamografía y papanicolau sin tener que elegir entre su salud y su salario. El proyecto fue rechazado por el oficialismo poggista.

Hasta ahí, parte de la dinámica legislativa. Lo grave vino después. La concejala Rocío Roldán, autora del proyecto, denunció que el oficialismo justificó el rechazo con argumentos que no coinciden con el texto presentado y que la presidencia del Concejo le impidió hacer uso de la palabra para aclarar los puntos tergiversados durante la sesión.

Una práctica que se repite en La Punta: primero se distorsiona, después se silencia. El argumento que no estaba en el proyecto, según la denuncia de Roldán, se le atribuyeron a alcances, costos y condiciones que nunca figuraron en la redacción original. Se habló de una supuesta superposición de licencias y de un impacto administrativo y presupuestario que el texto no contempla.

Cuando la concejala pidió la palabra para leer el articulado y desmentir esa interpretación, no se la otorgaron. En un Concejo donde el oficialismo tiene mayoría automática, impedir el debate es la forma más efectiva de no tener que darlo.

Octubre Rosa solo para la foto

La contradicción es muy grande. Estamos en el Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama. La campaña oficial repite: "Detectado a tiempo, es curable". Pero detectar a tiempo requiere acceso.

Y el acceso es justamente lo que no tienen cientos de mujeres en San Luis. Las trabajadoras municipales que sostienen comedores, centros de salud, escuelas y áreas administrativas son, en su gran mayoría, mujeres de clase trabajadora. Muchas son sostén de hogar. Muchas no tienen obra social fuera de la municipal ni tiempo pago para ir a sacar turno al hospital a las 5 de la mañana, esperar cuatro horas y volver a pedir turno porque se acabaron los cupos. Para ellas, un día de licencia no es un privilegio. Es la única posibilidad de hacerse una mamografía o un PAP sin perder el presentismo ni el día.

Negarles ese día en octubre no es solo una decisión política. Es un mensaje. Y es un mensaje que atrasa. La prevención no puede ser una consigna de banner mientras se rechaza una herramienta concreta que la garantiza. No puede haber “Mes Rosa” con micrófono en mano y ajuste en el recinto.

El bloque Justicialista de La Punta puso sobre la mesa un proyecto mínimo, humano y necesario. El oficialismo prefirió rechazarlo y, peor aún, no dejar que se defienda.

En la lucha contra el cáncer, la detección temprana salva vidas. La desinformación y la censura, no.