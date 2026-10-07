Agua turbia, otro motivo de queja de los padres de la escuela de Donovan

La crónica de la Escuela de Donovan suma un segundo testimonio de una madre y agrava la situación expuesta este martes por padres. El combo incluye maltratos, cierre de baños y amenazas. Por todo ello pidieron reunión por WhatsApp y aseguran que no les contestan.

El punto de partida es el mismo y está en la foto que ilustra esta nota: el agua turbia, amarillenta, que -según denuncian los padres- fue la que tomaron los niños el martes en la escuela. A partir de ese hecho, las denuncias se multiplican.

Según el audio de una segunda madre -en reserva en esta redacción- el lunes en la escuela no había condiciones para dar clases. Personal de ordenanza habría advertido a primera hora que no había agua. Pese a eso, se les habría servido comida y no se les habría garantizado agua potable segura.

En ese contexto, y siempre según el testimonio de las madres:

- Les habrían cerrado los baños con bancos, impidiendo que los chicos ingresaran.

- Alumnos que se descompusieron y pidieron retirarse no habrían sido autorizados de inmediato y se les habría retenido el pedido de llamar a sus familias.

- Una de las madres denuncia que su hijo de 18 años, del último año, fue amenazado con llamar a la policía si se retiraba del establecimiento, en un horario que fue desde las 13:30 hasta pasadas las 16:30.

Lo más grave que relata la segunda madre es que, tras reclamar por estas condiciones, la respuesta de la conducción habría sido decirle que la iba a denunciar a ella.

"Les dio el agua sucia ayer, como le mandé en la foto, las personas de ordenanza tratan mal a los estudiantes. Pedimos una reunión y no contesta los mensajes de nosotras las madres. Y encima nos dice que nos va a denunciar", resume la madre en su testimonio.

Los padres aseguran que dejaron el pedido de reunión urgente en el grupo de WhatsApp de la escuela y que hasta ahora no obtuvieron respuesta. Hacen oídos sordos, insisten.

La madre también afirma en su audio que la actual conducción tendría un vínculo familiar con autoridades ministeriales. La coordinadora del secundario es hermana de Celeste Aparicio, funcionaria de extrema confianza del ministro Guillermo Araujo.

El pedido de los padres sigue siendo el mismo:

1. Corte inmediato del consumo de agua de red.

2. Provisión urgente de bidones de agua potable segura.

3. Reunión de padres con supervisión.

4. Informe sobre análisis bacteriológico del agua.

Desde El Diario de la República consultamos a la dirección de la Escuela de Donovan y al Ministerio de Educación por el estado del agua, el cierre de baños, el presunto maltrato, la retención de alumnos que querían retirarse y la amenaza de denuncia a una madre. Hasta el cierre de la jornada del miércoles no hubo respuesta.

Los audios de ambas madres y la foto del agua turbia quedan en reserva de la redacción como prueba documental.