En La Angelina cayeron casi 120 milímetros de lluvia

La noche del martes dejó mucha agua en algunas localidades del interior de la provincia, como La Angelina, un paraje ubicado en el Departamento Pedernera, donde llovieron 118,7 milímetros, según el registro de la Red de Estaciones Meteorológicas.

La pequeña localidad rural cercana a Buena Esperanza, en la franja sureste de la provincia, fue la más lluviosa de una jornada que tuvo, tal como estaba anticipado, tormentas variadas y constantes.

Con menos de la mitad de lo recibido en La Angelina, Beazley fue otra localidad donde el agua cayó en buena cantidad, incluso con piedras de considerable tamaño. Allí se anotaron 41,4 milímetros; en tanto que el podio fue completado por Varela, también al sur, donde el agua alcanzó los 24,6.

Otra localidad donde las lluvias se sintieron con fuerza fue Zanjitas, donde los pluviómetros marcaron 19,3; en tanto que en Soven, Unión, Alto Pelado y Batavia las mediciones estuvieron entre los 9 y los 7 milímetros.