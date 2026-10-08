Denuncian presiones a choferes de Sol Bus para votar a la lista oficialista

Trabajadores de la empresa Sol Bus denunciaron que el delegado Rubén Gil, de la Lista Celeste y Blanca, condicionó la entrega de los carnets de afiliados al voto por su lista. Lucio Orozco, dirigente de UTA San Luis, confirmó las presiones y apuntó a una maniobra conjunta con el intendente Maximiliano Frontera para meter miedo con la pérdida de la fuente laboral.

La interna gremial de la Unión Tranviarios Automotor en Villa Mercedes quedó expuesta por una grave denuncia que involucra aprietes, condicionamiento del voto y el uso del miedo a perder el trabajo como herramienta electoral.

El eje de la denuncia, que fue expuesta por parte de los propios choferes de la empresa Sol Bus, tiene como protagonista a Rubén Gil, delegado de la empresa en Villa Mercedes y perteneciente a la Lista Celeste y Blanca.

Según el testimonio de los trabajadores, que pidieron reserva de identidad por temor a represalias, Gil entrega los carnets de afiliados a los compañeros, pero con una condición explícita: que se comprometan a votar a la Lista Celeste y Blanca en las futuras elecciones del sindicato.

La práctica fue denunciada como un apriete gremial directo, ya que el carnet es un documento personal del afiliado y su entrega no puede estar condicionada a una lealtad política interna.

Pero la denuncia es aún más grave por el segundo elemento que aparece. Siempre según el relato de los choferes, en el momento de la entrega, Gil les advierte que, si votan a la Lista Negra, la opositora, el intendente de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera, va a dejar de subsidiar a Sol Bus. En ese caso, la empresa se iría de la ciudad y dejaría sin fuente laboral a todos sus trabajadores.

Esta situación fue confirmada por Lucio Orozco, delegado de UTA Seccional San Luis, quien explicó que las presiones se produjeron entre los choferes afiliados a UTA, con la mira puesta en las futuras elecciones.

Orozco, quien aún cumple su mandato como secretario de Asuntos Gremiales, denunció que los conductores de Villa Mercedes se comunicaron con él para pedirle referencias y contarle la situación. Fue contundente y aseguró que los integrantes de la Celeste y Blanca, la lista oficial, están apretando a los conductores de Villa Mercedes.

Además, en su testimonio, Orozco vinculó esa maniobra con la política local y aseguró que el intendente también estaría involucrado en esa presión. Una afirmación que, de confirmarse, implicaría el uso del nombre del jefe comunal y del subsidio municipal que sostiene al transporte público para condicionar una elección sindical.