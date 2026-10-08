Alberto sobre su candidatura: "No dije ni que sí ni que no"

Alberto Rodríguez Saá dejó abierta la posibilidad de ser candidato en 2027, aunque expresó su preferencia por una alternativa encabezada por dirigentes más jóvenes. En una entrevista en el ciclo Escenario 2027, el exgobernador cuestionó la gestión de Claudio Poggi, sostuvo que la reforma constitucional busca impedir que él y Adolfo Rodríguez Saá vuelvan a competir por la Gobernación y planteó la necesidad de reunir a la oposición en un frente.

“No he dicho que no, ni he dicho que sí”, respondió cuando le preguntaron por una eventual postulación. También rechazó las publicaciones que habían interpretado declaraciones anteriores como un anuncio de que no competiría.

Rodríguez Saá puso dos condiciones en esa discusión: respetar las elecciones internas del partido y trabajar primero en una renovación que permita sostener el proyecto político con otras figuras. Dijo que su deseo es encontrar una salida con dirigentes “más jóvenes que yo” y presentó esa opción como una decisión racional, generosa y humilde. Si esa alternativa no prospera, señaló, quedará por resolver su situación personal.

La definición mantuvo abierta la expectativa electoral, en una entrevista atravesada por fuertes críticas a Poggi. Al evaluar la administración provincial, la calificó como “aplazada” y cuestionó la política salarial, la situación del comercio y la falta de proyectos.

“No puede congelar los sueldos, poner plazo fijo, tener la plata y no pagar salario digno”, sostuvo. Según su lectura, el Gobierno enfrió la economía provincial mientras mantuvo recursos inmovilizados, en lugar de destinarlos a salarios y actividad económica.

Para describir el contraste con las gestiones anteriores, apeló a una imagen: “Es como si se hubiera apagado la luz”. La vinculó tanto con el estado de la iluminación de las autopistas como con lo que considera un retroceso en las condiciones sociales, la infraestructura y las expectativas de los puntanos.

También reconoció como un error haber impulsado a Poggi dentro del proyecto que condujeron los Rodríguez Saá. Explicó que entonces buscaban una apertura política y que lo habían considerado un dirigente capaz de ampliarla. Su balance actual fue el opuesto: lo acusó de perseguir a quienes habían formado parte de ese espacio.

La reforma constitucional ocupó otro tramo central de la entrevista. “San Luis no tiene ni necesidad ni urgencia para la reforma constitucional”, afirmó. Argumentó que existen mecanismos de enmienda para modificar aspectos concretos y recordó cambios realizados durante sus gobiernos.

Para Rodríguez Saá, detrás de la iniciativa hay un objetivo electoral: impedir que él y su hermano vuelvan a presentarse para gobernador y dejar a Poggi en condiciones de competir. Esa fue su interpretación del proyecto, al que calificó como “un invento”.

Además, reclamó que se convoque a la elección de convencionales y sostuvo que el oficialismo teme perderla. En su análisis, una derrota abriría un escenario que Poggi no podría controlar políticamente.

De cara a 2027, aseguró que el justicialismo provincial está preparado para cualquier calendario electoral y defendió las internas como mecanismo para resolver candidaturas y conflictos. También planteó una apertura hacia otros sectores, siempre que se identifiquen efectivamente como opositores.

“Por supuesto que tengo que hacer un frente unido”, expresó. Como puntos de coincidencia propuso recuperar la actividad económica, aumentar los salarios y elaborar un proyecto de futuro para la provincia. Afirmó que una gestión de ese espacio podría comenzar a revertir la situación en seis meses, a partir de los recursos que, según sostuvo, hoy permanecen en colocaciones financieras.

Al analizar el vínculo de Poggi con Javier Milei, describió un dilema: compartir la fecha electoral con la Nación y depender del desempeño del Presidente, o separar los comicios y exponerse a una competencia con sectores libertarios. No presentó una fecha confirmada, sino una lectura de los condicionamientos que, a su juicio, enfrenta el gobernador.

En el plano nacional, reclamó elecciones internas para legitimar la conducción del peronismo y cuestionó la dependencia de los dirigentes provinciales respecto de Buenos Aires. Ante la pregunta sobre si algún referente nacional le generaba esperanza, respondió: “Ninguno”. Luego mencionó a Axel Kicillof como una figura que podría construir una alternativa, aunque consideró que antes debe ordenar y legitimar su liderazgo en el peronismo bonaerense.

Rodríguez Saá también rechazó que lo identifiquen como kirchnerista. “Nunca fui kirchnerista”, afirmó. Su posición para el próximo turno electoral quedó abierta: priorizar una renovación, discutir las candidaturas dentro del partido y conservar la posibilidad de competir.