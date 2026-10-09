Voracidad fiscal: San Luis cobra hasta por una transferencia familiar

La situación es la misma y se repite en cada barrio, en cada comercio y en cada billetera virtual de San Luis: en plena crisis, con el consumo desplomado y los salarios licuados, el gobierno de Claudio Poggi ejerce una presión tributaria sin precedentes sobre su propio pueblo puntano.

Lejos de la promesa de aliviar el bolsillo que hizo en campaña, la segunda gestión de Poggi consolidó un esquema que los tributaristas califican como regresivo, distorsivo y recaudatorio, centrado en el impuesto más cuestionado del sistema argentino: Ingresos Brutos.

El impuesto que encarece todo. El propio Poggi reconoció en su momento que San Luis tuvo "la menor presión impositiva del país". Sin embargo, su actual administración fue la que subió la alícuota más importante.

En 2023, la Legislatura puntana dio media sanción a la ley impositiva que contemplaba subas de hasta el 20% en Sellos, Automotores, Ingresos Brutos e Inmobiliario. Un informe nacional posterior ubicó a San Luis dentro del grupo de provincias con presión alta, con una carga del 5,4% sobre servicios financieros.

Es el impuesto que encarece todo, porque se paga aunque no haya ganancia y se traslada directo al precio final que paga el vecino.

El caso Mercado Pago

El Estado cobra hasta por ayudar a un hijo. El salto cualitativo, y el que más bronca generó en la calle, se dio el 1 de junio de 2025. Desde esa fecha, la Dirección Provincial de Ingresos Públicos (DPIP) comenzó a aplicar retenciones de Ingresos Brutos sobre transacciones en billeteras virtuales como Mercado Pago.

La provincia se adhirió al SIRCUPA, el Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago, que permite aplicar retenciones automáticas a cualquier movimiento en cuentas digitales, como si fueran cuentas bancarias.

El sistema no distingue si es el pago de un cliente informal, la ayuda de un padre a un hijo, o la vaquita para dividir una cuenta entre amigos. Toda transferencia recibida en una billetera virtual puede ser alcanzada. Las alícuotas van del 0,01% al 5%. Según explicó el contador Agustín Valentino, a un kiosco inscripto se le retiene 1,6% por cada movimiento y si ingresa un monto extra, se "presume como ingreso imponible".

Hay una contradicción con los números oficiales. Para justificar el ajuste, el argumento oficial fue la caída de la recaudación. Al anunciar un aumento salarial del 5% en febrero, el propio Poggi dijo que "la recaudación cayó en enero en materia de coparticipación federal un 7%, en términos reales" y que "Ingresos Brutos cayó un 5,2%".

Pero los números de una consultora privada lo desmienten.

Un informe de Politikon Chaco reveló que San Luis aumentó la recaudación por impuestos provinciales. Recaudó en 2025 un 3,9% más que en 2024, por encima de Buenos Aires, CABA, Mendoza y Catamarca. Solo en Ingresos Brutos, el incremento fue del 1% interanual. Como señala el informe, "el engordamiento de las cuentas públicas no está relacionado a una política amigable para el contribuyente, sino más bien al abultado aumento de las tarifas y al impuestazo que la gestión poggista emitió".

La persecución: 5.000 intimados. La presión no es solo normativa, es personal. El senador libertario Bartolomé Abdala denunció que el gobierno de Poggi intimó a "más de cinco mil sanluiseños con una voracidad recaudatoria que va en dirección opuesta al camino elegido por el Gobierno Nacional".

Mientras Mendoza, Santa Fe y Buenos Aires intentan desarmar Ingresos Brutos para ser más competitivas, San Luis elige reforzarlo y expandirlo incluso a las billeteras virtuales de los pibes.

La contradicción queda expuesta en la propia voz del gobernador. El mismo Poggi que como legislador nacional dijo: "Me niego a que sigamos habilitando más impuestos. Hay que reducir los gastos superfluos en el Estado", hoy, desde la gobernación, sostiene: "¿Cómo vamos a eliminar Ingresos Brutos si no tenemos recursos?".

En un contexto de crisis, la respuesta del Estado puntano a su propio pueblo fue cobrar más.