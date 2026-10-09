Se acerca un fin de semana largo, gris, inestable y ventoso

La salida del sol esporádica en medio de nubes, temperaturas más bien bajas y lluvias probables serán una constante durante el fin de semana largo por lo que los puntanos tendrán que adaptarse a abrigarse y desabrigarse varias veces al día.

Un informe especial emitido por la Red de Estaciones Meteorológicas sostiene que desde el viernes 9 y hasta mediados de la semana que viene el ir y venir de fresco y algo de calor será constante. Advirtió además que desde el viernes habrá posibles precipitaciones aisladas de variada intensidad, una situación que se retomará el domingo.

La mañana fresca con la que comienza el noveno día del mes tendrá el cielo mayormente cubierto y probabilidad de precipitaciones y lloviznas aisladas durante la mañana en gran parte de la provincia. Eso hará que se formen neblinas y bancos de niebla matinales en diversos puntos del territorio.



"Hacia la tarde, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar de manera paulatina y gradual, con una disminución de la nubosidad y apertura de claros de oeste a este", dijo el informe de la oficina meteorológica. La minima será de 8 grados -se espera que se registre por la noche- y la máxima rondará los 15 grados. Si bien habrá vientos constantes, no serán tan fuertes.

Para el sábado habrá un leve aumento de la temperatura –que rondará entre los 7 y los 18 grados-, el cielo estará nublado aunque la probabilidad de lluvia será baja.

Esa situación cambiará el domingo 11 de octubre, cuando el viento del este empuje más nubes y haga que se queden en el cielo puntano prácticamente durante toda la jornada.Si bien habrá poco cambio de la temperatura la REM indicó que podría ser un día con muchas lluvias. Algo similar sucederá el feriado del lunes 12 de octubre, con fuerte viento del noroeste.