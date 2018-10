Tragedia en Once: condenaron a De Vido a 5 años y 8 meses de prisión

El ex ministro de Planificación recibió su primera condena en un juicio y ya se encuentra detenido desde el año pasado por otras causas de corrupción.

El Tribunal Oral Federal 4 condenó este miércoles al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido a cinco años y ocho meses de prisión por administración fraudulenta, por la causa de la tragedia ferroviaria de Once, en la que murieron 51 personas el 22 de febrero de 2012.

El ex funcionario está detenido desde fines del año pasado por otras causas de corrupción, y ésta se convierte en su primera condena en un juicio.

Los jueces Pablo Bertuzzi, Guillermo Costabel y Gabriela López Iñiguez también pidieron el desafuero de De Vido a la Cámara de Diputados, para que pueda cumplir con la condena de prisión a cinco años y ocho meses en esta causa.

El Tribunal también decidió absolver al ex ministro de Planificación Federal por el estrago culposo, esto es, el accidente de la tragedia ferroviaria de Once.

En tanto, sí lo condenaron por la administración fraudulenta de los subsidios que recibía la concesionaria TBA, que tenía a cargo el tren Sarmiento.

Unas horas antes que se conociera el fallo, El ex ministro había apuntado contra el gobierno del presidente Mauricio Macri por la acusación que recibe por la tragedia de Once: "Por arte de magia o mejor dicho por arte de Macri me metieron por la ventana", señaló De Vido.

