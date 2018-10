Elisa Carrió: "No rompo con Cambiemos, yo lo inventé"

La diputada nacional, Elisa Carrió, reiteró que no romperá la alianza Cambiemos porque ella la inventó, aunque consideró que "hay que tensionar" algunos temas para que sean resueltos.

La legisladora señaló que en el encuentro que mantuvo con el presidente Mauricio Macri, en un acto desarrollado en el CCK, no hubo ningún comentario respecto al alejamiento del ministro de Justicia, Germán Garavano, que la líder de la Coalición Cívica había solicitado.

En una entrevista publicada ayer por el diario "El Cronista", Carrió manifestó que solo hubo "un besito nomás, seco. Pero ya va a ser. Cada cosa por su orden. No estoy fuera de Cambiemos. Estamos todos, pero hay cosas que hay que tensionar para resolver".

Y reiteró: "Yo no rompo con Cambiemos porque yo lo inventé. Yo soy sincera, pido disculpas por la forma. Pero, en la sustancia, no retiro lo dicho porque es la verdad. Mauricio sabe que hay cosas que no negocio", añadió.

Carrió señaló que en el discurso pronunciado en el acto del CCK lo "retó" al ministro de Producción y Empleo, Dante Sica, pero que "está todo bien, por supuesto".

Y agregó: "El problema es cuando yo no te hablo más, no cuando te hablo".

Finalmente, la diputada aludió a la eliminación del pago extra en las boletas de gas, considerándolo "perfecto" porque su implementación "fue un error".

Si bien hasta anoche, Macri no había hecho referencias a los dichos de Carrió, referentes del oficialismo consideraron que la disputa con la ideóloga de Cambiemos "no afectó la gobernabilidad".

Con un clima en Cambiemos aparentemente más distendido, el funcionario intentó bajarle el tono a la discusión e insistió en que "todos los diputados tienen el derecho a expresar lo que crean conveniente".

"A mí no me gusta opinar de las decisiones de miembros de otros poderes. Respetamos la labor de Carrió desde antes de ser la cofundadora de Cambiemos. Nosotros tenemos el principal garante en la lucha contra la impunidad, la corrupción y la búsqueda de más transparencia", subrayó Frigerio en una conferencia de prensa en la Quinta de Olivos.

En tanto, el jefe del bloque de senadores del PRO, Humberto Schiavoni, pidió "no maximizar" los cortocircuitos entre el Presidente y su socia política.

"Carrió ya aclaró el alcance de sus dichos y para nosotros es suficiente. Dijo que iba a posponer el juicio político a Garavano, después que era una broma. Es un modus operandi, no hay que maximizar los hechos", explicó el legislador nacional.

Y añadió: "No es la primera vez que se producen este tipo de cambio de opiniones y tampoco va a ser la última vez que se amenaza o se piensa que Cambiemos se puede romper", advirtió el senador a radio Futurock.

Otro que se refirió a la polémica fue el diputado oficialista Waldo Wolff. “Es el estilo de Lilita". Y, a la vez, agregó: "No creo que Garavano quiera salvar a Cristina Kirchner como dijo Carrió". Aunque reconoció que las expresiones del ministro de Justicia "fueron en un día poco feliz".