Buscaban una moto robada y hallaron dos: hay 3 detenidos

Los policías de la Comisaría 8ª estaban tras los rastros de la moto que le robaron hace más de una semana a una vecina del barrio Santa Lucía de Villa Mercedes. En la búsqueda no solo hallaron el rodado de la joven sino otro que también fue denunciado como robado por su dueño, pero hace ya tres años. Detuvieron a tres sospechosos.

Hasta el momento, Pablo Leonel Gatica Miranda, de 25 años, José Alejandro Peralta, de 22, y Ariel Nahuel Lucero, de 21, solo están imputados por el robo que sucedió hace diez días. El juez de instrucción Penal 1, Alfredo Cuello, ya los indagó por “robo calificado de vehículo dejado en la vía pública”. Los tres se abstuvieron de declarar y sus defensores solicitaron seis días de prórroga del arresto, lo que quiere decir que el magistrado tiene tiempo hasta el viernes para resolver si los procesa por el delito que les imputa.

El robo a Guadalupe Rita Lago fue el sábado 6. Ese día, alrededor de las nueve de la noche, dejó su Motomel 110 gris estacionada fuera del Club Alberdi, ubicado en Belgrano 972. Pero cuando salió de allí su moto ya no estaba donde la había dejado, denunció.

Luego de un par de averiguaciones los investigadores establecieron que el rodado, patente 623 KHQ, podía estar en Bélgica 1950, en Braulio Moyano 470, Riobamba 463 o en Italia 2050, en el barrio Estación, precisó el subcomisario Pedro Alaniz, jefe de la Comisaría 8ª.

“Después de solicitar los recaudos legales al juez de turno, Leandro Estrada, hicimos los allanamientos”, comentó el jefe policial. En el primero de esos domicilios hallaron la Motomel de Lago y en el de calle Italia, la motocicleta en la que, presumen, andaban los delincuentes cuando cometieron el robo. Y en Braulio Moyano ubicaron algo que no esperaban: una Guerrero 110 que, tras hacer otro par de consultas, descubrieron que había sido sustraída en 2015, de la esquina de Pedernera y Juan W. Gez.

Robo e incendio

Los efectivos de la misma comisaría debieron actuar luego en otro caso, en el que además de un robo, ocurrió un incendio. Pasadas las cuatro de la mañana del domingo, el personal del Centro de Operaciones de la Policía recibió un llamado, en el que alguien advertía que un grupo de ladrones intentaba entrar en una casa de 25 de Mayo 316.

Cuando los policías de la Seccional 12ª, quienes patrullaban la zona, llegaron, una columna de humo se desprendía de la vivienda y de su interior salían tres jóvenes cargando, entre otros elementos, un estéreo.

Intentaron huir por la medianera, por la que seguramente entraron al domicilio, pero fueron aprehendidos. Dos de ellos son menores, tienen 12 y 15 años, y otro fue identificado como Jonathan Marcelo Cruz, de 20, detalló Alaniz.

Al parecer, mientras trataban de hacerse del botín “provocaron un incendio en uno de los ambientes de la casa”. Pero las llamas fueron rápidamente sofocadas por los bomberos voluntarios de “El Fortín”.