ATE denuncia despidos arbitrarios en la Comuna

La tensa relación entre el gremio de estatales ATE y el Ejecutivo Municipal sumó un nuevo episodio con la reciente cesantía de dos trabajadoras del Servicio de Estacionamiento Medido. Si bien el hecho se produjo hace un mes, las autoridades del sindicato denuncian que fue a causa de que ambas iban a ser candidatas a delegadas por ese espacio en las elecciones internas previstas para el 16 de noviembre.



Fernando Gatica, secretario adjunto de ATE explicó que las cesantías de Erica Muñoz y Rocío Callari son parte de una constante en ese lugar. “Ya hemos denunciado varios despidos arbitrarios como el de un compañero que publicó en Facebook su descontento por la forma en que estaban trabajando porque no tenían la ropa adecuada y sus contratos precarios. Y después de eso lo despidieron. Lo mismo pasó con otro compañero que hizo públicas sus críticas a través de WhatsApp y fue motivo para que también le rescindieran el contrato”.



De los 70 empleados que trabajan en la calle en el cobro del estacionamiento, 30 ya habían llenado su planilla de afiliación, por eso Gatica dijo que “veníamos teniendo un ritmo intenso de afiliaciones dentro de varias dependencias del Municipio con trabajadores que se animaban a organizarse en nuestro sindicato, pero ahora los persiguen y les dicen directamente que el que se afilie a ATE va a perder su trabajo. Y la prueba la dieron con estas dos compañeras”. Y reconoció que por ahora han presentado solo algunas fichas porque según dijo “hoy afiliarse a ATE para un empleado municipal es un serio riesgo de perder su trabajo”.



Gatica calificó de “alarmantes y arbitrarios” la cantidad y las formas en que se producen los despidos en la Municipalidad. “Se los echa por su condición de afiliados a nuestro gremio”, agregó. Y sobre la particular situación de Muñoz y Callari expresó que son madres y únicas sostén del hogar y “ambas eran nuestras candidatas a delegadas a la comisión interna en Estacionamiento Medido para las elecciones, que estaban prevista para mediados de noviembre. Una semana después de haber renovado sus contratos (que se hace cada tres meses) las echaron”. Las trabajadoras ya tenían seis años de antigüedad bajo la condición de contratadas.



Además de negarles el derecho a cobrar una indemnización, el secretario adjunto del gremio dijo que “en el telegrama de despido no se explicita ninguna causa y por eso estamos exigiendo la inmediata reincorporación de las dos compañeras”. También confirmó que el miércoles de la semana pasada, “nos reunimos con Rosario Domeniconi (coordinadora general de Asuntos Políticos Institucionales de la Unidad PEM) y María Cecilia Cabello (directora de Recursos Humanos del Municipio) y nos habilitaron a que presentáramos los recursos administrativos que corresponden, pero eso puede tardar mucho tiempo porque no existen plazos y para contestarnos una presentación se toman todo el tiempo que quieren”.



Gatica insistió en que se trata de “despidos injustificados” y que los reclamos “los vamos a hacer en la calle con medidas gremiales. Porque acá lo que está claro es que le tienen miedo a los trabajadores cuando se organizan y por ley nuestro ámbito de representación gremial son el Estado nacional, provincial, municipal y en cualquiera de sus organismos descentralizados o empresas estatales”. Y recordó que su gremio cumplió 90 años y tiene el número 2 de la inscripción ante el Ministerio de Trabajo.



Aunque desde el Ejecutivo Municipal replican que para que ATE pueda representar a los empleados municipales debería contar con una autorización expresa del Municipio, Gatica señaló que “esa condición no es cierta porque en los recibos de sueldo de nuestros afiliados consta el descuento por afiliación a ATE, también nos depositan ese dinero y nos mandan las rendiciones de cuenta, con lo cual están reconociendo nuestra actividad. Pero además hemos hecho elecciones de delegados anteriormente y las reconocieron. Pero entendemos que ahora han cambiado los tiempos y no quieren que entre en nuestro sindicato”.