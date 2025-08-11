  • Nuestras redes
Lunes 11 de Agosto de 2025

SAN LUIS

Piden su detención

ATE e H.I.J.O.S. denunciaron a Netanyahu por genocidio

La presentación judicial es con motivo de la anunciada visita del Primer Ministro israelí prevista para setiembre.

Por redacción
| Hace 3 horas

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la organización Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.), ambos de la sección Capital, denunciaron al Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en la Justicia y solicitaron su detención por haber cometido "crímenes de guerra y genocidio" contra Palestina.

 

La denuncia quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°7, a cargo de Sebastián Casanello, y en la Fiscalía a cargo de Guillermo Marijuan.

 

La misma plantea que el Primer Ministro israelí cometió "crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra el pueblo palestino".

 

Dentro de la denuncia presentada por ATE e H.I.J.O.S., adjuntaron como pruebas distintos informes y publicaciones en donde se sostiene que Netanyahu cometió genocidio como "supresión colonial", con el objetivo de lograr la "destrucción incesante y general" de Gaza.

 

"La violencia desatada por Israel a partir del 7 de octubre de 2023, sostiene, forma parte de un largo proceso sistemático y organizado con el fin de provocar el desplazamiento forzado y la sustitución de palestinos, provocando un perjuicio irreparable a su pueblo", indicaron.

 

