Escuelas ponen trabas a charlas sobre salud y VIH

Un déficit urgente en todo el país

En Argentina se tomaron muy a pecho la letra de "Esos locos bajitos", una de las canciones eternas de Joan Manuel Serrat. Sobre todo con ese estribillo en tono imperativo que reza "Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca". Porque solo basta con recordar que hace 12 años comenzó a aplicarse la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), pero los chicos en casa una de sus escuelas ni se enteraron.

Según una encuesta de una consultora privada difundida en marzo, solo 2 de cada 10 alumnos argentinos reciben hoy en el aula educación sexual de manera habitual. En las últimas pruebas "Aprender" se les consultó a los estudiantes del último año del nivel secundario si hay temas y actividades que las escuelas no abordan y que a ellos les gustaría que lo hiciera: el 75 por ciento dijo que sí, y entre ellos el 79 mencionó a la educación sexual.

La ley establece que los colegios deben abordar la enseñanza de la sexualidad también desde los aspectos psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Por ello deben tener en cuenta contenidos como equidad de género, igualdad entre el hombre y la mujer, interrupción del embarazo, respeto por nuevas identidades de género, entre otras cuestiones.

En 2008 se creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral que tiene entre sus metas producir material para las escuelas y capacitación para los docentes. Varias provincias reciberon esas guías, pero no distribuyeron el material en las escuelas y rechazaron la oferta de formación docente sobre educación sexual integral presencial o virtual. Al parecer, la premisa es "De eso... no hay que hablar".