Polémica por proyecto que busca crear otro Juzgado de Faltas

En los últimos meses, los concejales de la ciudad de San Luis mantuvieron reuniones con el actual juez de Faltas, Alejandro Ferrari, quien les manifestó que, a causa de la falta de independencia financiera y económica, pierde autonomía para manejar la dependencia que lidera. Atentos a esta situación, la Comisión de Legislación e Interpretación elaboró un proyecto de ordenanza que pretendía organizar y optimizar el funcionamiento del Juzgado. Sin embargo, el bloque San Luis Somos Todos propuso crear un segundo organismo para, así, "descomprimir" las tareas. La medida fue rechazada de plano por Ferrari, que la consideró ilógica e insistió a la Comuna para que le otorgue más financiamiento.



El proyecto original estaba listo para ser votado en el recinto a mediados de setiembre, pero el concejal por el bloque San Luis Somos Todos, Federico Cacace, pidió que vuelva a comisión para revisar varios puntos, entre ellos, que para lograr la independencia económica del tribunal, se debería crear el cargo de secretario administrativo. Luego, el mismo bloque oficialista que representa Cacace pidió que se evaluara la posibilidad de abrir un segundo Juzgado de Faltas, con la justificación que daría "alivio" al primero.



"Sacamos el despacho y San Luis Somos Todos nos planteó buscar la forma de relajar el Juzgado actual y que tenga menos cantidad de actas de infracción, de expedientes y de trabajo para un solo juez de Faltas. Pero analizar la posibilidad de crear un segundo Juzgado significa ver si vamos a contar con las herramientas económicas para generarlo. Decidimos volverlo a la comisión y tomarnos algunas semanas para analizarlo", comentó Roberto González Espíndola, presidente del Concejo Deliberante, quien adelantó que si el presupuesto no alcanza, volverán a impulsar el proyecto original.



Señaló que la idea de esta propuesta es que el juez de Faltas "pueda manejar su propio presupuesto, como lo hace —por ejemplo— el Concejo Deliberante. Que reciba los fondos y genere las partidas presupuestarias para que no tenga que estar pidiendo cada semana o mes esos recursos. Ahora, funciona como una justicia administrativa dependiente del Poder Ejecutivo municipal y no debería ser así. En otros lugares no funciona así. El Estado municipal tiene la misma división que el provincial. Son tres poderes".



"La verdad que quién quiere hacer un Juzgado de Faltas nuevo en San Luis, cuando éste está abandonado por el Ejecutivo municipal, desconoce o no quiere conocer cómo está el tribunal actual. Si no atienden los requerimientos del que está, no sé con que se va a hacer otro", remarcó Ferrari.



Aseguró que "en la ordenanza 3.316 ya está contemplado que el Juzgado puede pedir fondos para sus necesidades, pero el problema es que no cumplen, ni siquiera responden los pedidos. No pagan el sistema informático, no me permiten contratar personal de limpieza, tampoco tener la cantidad suficiente de notificadores. Tengo muchísimas actas sin notificar. Me han asfixiado. No nos mandan insumos de papelería, limpieza, ni de informática. Estamos en una situación caótica", afirmó.



Sostuvo que el personal del Juzgado continúa en asamblea y que ningún funcionario municipal lo llamó por teléfono. "Ellos dicen que el personal nunca les había reclamado el pase a planta permanente. Eso es una mentira vil. El secretario de Gobierno —Francisco Petrino— no nos ha contestado más de 25 notas. Eso está en juicio. Sabe cuál es la situación. Hace más de dos años que tienen la grilla con el personal que se merece la planta permanente. Él tiene que cumplir sus deberes de funcionario público. Sería bueno que el Concejo Deliberante vea eso", denunció.



Ferrari dijo que hace años que no hay personal de maestranza en su dependencia y que ellos mismos limpian el edificio. "Le mandé a Petrino una nota pidiéndole cinco notificadores. Le explique que tenemos más de 90 mil actas sin notificar y nunca me contestó. Hace tres años, a los dos notificadores que me quedaron, les sacaron el boleto de Transpuntano y se mueven por sus propios medios. Están en incumplimiento de la ordenanza, si le pido al Ejecutivo que me compre 25 sillas, lo tiene que hacer, eso está en la ordenanza del 2013".



"No se quién tuvo la idea 'brillante' de abrir otro Juzgado —dijo, en tono sarcástico— pero realmente no conoce lo que pasa y eso es gravísimo", remató Ferrari.

Proponen notificar las infracciones por correo electrónico

Para ayudar en la notificación de las infracciones, el concejal por el bloque San Luis Somos Todos, Federico Cacace, propuso un proyecto de ordenanza para que se modifique el Código Procesal de Faltas y se incorpore al acta de infracción una casilla donde se declare el correo electrónico del infractor. "Sirve para que la notificación se haga ahí y no en papel", aseguró.

Agregó que para los trámites en curso, ante la primera presentación de cualquier notificación que ya haya, se constituya un correo electrónico para que a partir de ese momento las notificaciones de ese expediente lleguen por email. "Una de las quejas del juez de Faltas es la demora que tiene para notificar. De esta manera, se agilizaría muchísimo el trámite".

"Creo que llevar un papel a los domicilios, en los tiempos que corren, no tiene ningún sentido. De hecho, desde que ingresamos en el Concejo, lo empezamos a aplicar, pero no estaba formalmente instituido. En cambio, ahora sí. Con una declaración jurada hay que consignar una casilla y se notifica ahí. Nosotros recibimos el Orden del Día y los avisos de cuando alguien está a cargo. Estamos en otros tiempos", exclamó Cacace.