La academia "La Estación Danza" de Quines se va a Salta y sueña con Europa

Entre el zarandeo de una pollera al bailar una cueca, o el zapateo revoltoso de los bailarines de malambo se encuentran los miembros de la academia "La estación danza", de Quines. Enérgicos y en constante actividad, hace pocos días volvieron a su pueblo repletos de premios y reconocimientos desde Córdoba. Mañana suben de nuevo al colectivo, pero para bailar en Salta.



El objetivo que moviliza a los chicos junto a su director, Emilio Amaya, es clave: conocer el país de punta a punta gracias a la danza. La academia nació el 17 de marzo de 2011 gracias a Emilio que enfocó su carrera en la enseñanza de las artes en Quines, su pueblo natal. El barrio Estación queda en la periferia de la localidad, un lugar de escasos recursos y muchas veces olvidado por los mismos vecinos. "Queda cerca de la vieja estación de trenes por eso lleva el mismo nombre. Mi idea principal fue integrar culturalmente a los chicos del barrio para que no queden excluidos de Quines como pueblo", explicó Amaya.



Al principio el bailarín, que también es profesor en centros educativos de la zona, decidió abrir la academia con veinte alumnos. "Ahora llegamos a 160 bailarines que van desde los cuatro años hasta los sesenta. En el norte somos la única academia que tiene su propio salón equipado para diferentes danzas como el folclore, el jazz o el clásico. A los trajes los conseguimos gracias a la colaboración de los vecinos que nos ayudaron en peñas, festivales y rifas", contó el director.



Debido a que quedaron seleccionados para entrar en la Confederación Interamericana de Profesionales de la Danza, la academia logró viajar a un certamen internacional que se realizó en La Cumbre, el fin de semana. Con diez premios lograron que Quines se posicionara en lo más alto de la danza argentina.



En el concurso los representantes puntanos se llevaron primeros puestos en las categorías "Conjunto femenino", "Conjunto tradicional infantil", "Pareja de danza tradicional infantil", "Pareja de danza tradicional juvenil", "Conjunto estilizado", "Pareja tradicional adultos" y "Danza jazz". Por su parte Amaya fue galardonado como el mejor coreógrafo.



Además, la organización les otorgó una beca especial para representar al folclore argentino en Andalucía, España, en julio del año que viene. "Vamos a formar parte del circuito internacional de la confederación. Será una experiencia que aún no podemos creer. Estamos muy contentos porque desde el principio todos los objetivos fueron claros y nos da mucho orgullo saber que los cumplimos de a poco", expresó emocionado Emilio que ya no tiene solo alumnos del barrio Estación sino de todo el pueblo y sus alrededores.



Además, los viajes por Argentina no paran. Mañana ya se embarcan a un nuevo destino. Dos colectivos repletos de bailarines viajarán a Salta para participar de uno de los festivales más importantes de la provincia. "También aprovecharemos para realizar un paseo turístico, muchos de nuestros bailarines viajan por primera vez", agregó Amaya.



La felicidad de los bailarines se transporta como los kilómetros que ya tienen recorridos y por los miles que vienen en camino. "Gracias a todo nuestro pueblo piensa en los viajes y los festivales. Muchos de nuestros alumnos no pueden viajar por sus propios medios y es un logro que se lleva con total orgullo", expresó Emilio.