Entregarán tablets a 3.700 alumnos de primer grado

En el gobierno provincial indicaron que son chicos que asisten a 89 escuelas de San Luis, La Punta, Juana Koslay y Donovan.

El gobierno provincial inicia una nueva megaentrega de tablets, esta vez para chicos de primer grado. En total darán 3.700 a los alumnos de 89 colegios y jardines. Será hoy y mañana para 78 escuelas de San Luis; y el miércoles para los chicos de once establecimientos de diferentes localidades como La Punta, Juana Koslay, Las Chacras y Donovan. Los nenes deberán ir acompañados por alguno de sus padres o un tutor, ambos con documento de identidad o CIPE, el día que les corresponda, de 9 a 17 en el Salón Blanco de Terrazas del Portezuelo. Con éstas, los chicos habrán recibido aproximadamente unas 5.000 tablets en varios puntos del territorio provincial.

La jefa del Programa Articulación Tecnológica y secretaria de Extensión de la Universidad de La Punta, Susana Torres, explicó que "esta es la continuación de la iniciativa de entrega de tablets, que primero se hizo en todos los parajes. Estamos cumpliendo con la palabra empeñada del gobernador, Alberto Rodríguez Saá". Afirmó que comenzaron hace dos meses cuando llevaron las tabletas, los foldscopes e hicieron un relevamiento de las netbooks que estaban rotas y las repararon. Aclaró que esta vez solo se darán tablets.

Esto parte de la premisa que Rodríguez Saá instauró en su gobierno, siempre de la periferia al centro. "Ahora empezamos con la ciudad de San Luis tanto públicas como privadas, será de 9 a 17 los tres días en el Salón Blanco de Terrazas del Portezuelo. El horario es extenso para que los padres que tengan hijos en la escuela a la mañana pueden ir a la tarde y viceversa", agregó Torres. Confirmó que en las próximas semanas "vamos a seguir en Villa Mercedes, Justo Daract, Fraga y Lavaisse".

La organizadora señaló que solo se darán a los chicos que los directivos de sus escuelas hayan ingresado al sistema de gestión educativa sus matrículas "si no están registrados deberán ponerse en contacto con nosotros para que les entreguemos la tablet. Porque tienen que estar cargados en el sistema para que sepamos quién es el alumno para poder hacer efectiva la entrega"

Indicó que "aquel padre, madre o tutor que no pueda ir el día que le toque, vamos a volver a hacer otro operativo de repaso para que puedan retirar el equipo. Va a incluir a los chicos que no pudieron retirarla el año pasado también". Detalló los requisitos para recibirla. "Tiene que venir el niño con su tutor, dni de ambos, o la CIPE, que no es excluyente para el trámite. Luego van a tener seis meses para sacar su CIPE y vincularla con la tablet", recordó.

"Queremos decirle a los papás que vayan tranquilos y con tiempo, la entrega no durará más de siete minutos por persona, pero como son tantos los chicos, seguro tendrán que hacer una pequeña cola. El horario es amplio y van a poder hacerlo bien. Las entregas, hasta ahora, han sido dinámicas. Además vamos a dejar unas sillas para que se puedan sentar. Disponemos de más de sesenta personas que están trabajando en la logística y en la entrega de estos días. Les recordamos que deben retirar la tablet el día que les toca, porque se entrega de acuerdo a la nómina de ese día. Cuando damos el aparato se registra su número de serie con el nombre del estudiante, lo que deja constancia de que la recibió y le pertenece", completó.

Entre las escuelas de la capital puntana recibirán el martes las generativas "Universo D-Mente" y "La Nueva Tribu"; el "Instituto Aleluya"; el "Santo Tomás de Aquino"; la "Normal Mixta"; la escuela "Un Lugar en el Mundo" y la "Puertas del Sol".

El miércoles será el turno de la "San Francisco de Asís" y su jardín de Juana Koslay; de la "Rosenda Quiroga" y la "Nelson Mandela" de La Punta, entre otras.