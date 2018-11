Aseguran que la mayoría de los choferes de taxis sigue en negro

Los peones dicen que el 90% no está blanqueado y que todo está igual que hace un año, cuando Nación y AFIP hicieron controles.

Ya se cumplió un año del operativo conjunto entre funcionarios del Ministerio de Trabajo de la Nación y de AFIP, donde controlaron alrededor de cincuenta taxis para conocer el modo de contratación de los peones e intimaron a los dueños a regularizarlos. Sin embargo, los choferes aseguran que en la actualidad la mayoría continúa en una situación de informalidad laboral.

“La verdad es que hoy seguimos igual porque la actitud de los dueños de los taxis no ha cambiado. La mayoría de los trabajadores no se ha regularizado y por supuesto no se cumple con el convenio colectivo de trabajo. Hay un total desinterés por cumplir las normativas nacionales que también se nota en los trabajadores del taxi”, admitió Gastón Escudero, ex secretario gremial del Sindicato de Peones de Taxis (Sipetax). Sin embargo, los titulares de licencias de estos indican que el proceso se lleva adelante de manera normal.

El 4 de octubre del año pasado funcionarios de los dos entes nacionales realizaron un operativo de control para conocer la situación laboral de los choferes que realizan ese trabajo en la parada de la plaza Pringles, la Terminal de Ómnibus Regional (Ediro) y en algunas esquinas del centro. El resultado fue que la inmensa mayoría, “entre el 85 y el 90 por ciento”, informó Escudero aquel día, no estaban debidamente registrados por los dueños de esos vehículos usados como autos de alquiler.

En 2015 el Concejo Deliberante había aprobado por unanimidad la ordenanza que promovía la regularización de los choferes. Pero la Intendencia nunca la reglamentó y tampoco se puso en práctica luego de que el Ejecutivo municipal llamara a una audiencia pública para que ambas partes conciliaran la forma de hacerlo. “Lamentablemente los abogados y contadores que presentó la Asociación de Titulares de Taxis (ATT) convenció a la mayoría de los compañeros de que era más conveniente mantenerse en la informalidad y por eso nunca se avanzó”, se quejó Escudero.

“No ha cambiado nada, hoy de los 1.200 compañeros que trabajan como choferes no sé si llegamos a ser diez los que estamos en blanco con recibo de sueldo”, destacó el chofer. Además indicó que “la relación sigue siendo como siempre: van a porcentaje”.

El ex representante gremial señaló además que “encima nuestro sindicato hoy está acéfalo porque en octubre hubo que llamar a elecciones, pero ese trámite nunca se cumplió y ahora no tenemos quién nos represente, porque mi mandato ya finalizó”.

Consultado por El Diario de la República, Jorge Fernández titular de la ATT dijo que “no hay absolutamente nada nuevo. Los titulares de taxis están blanqueando a sus choferes y eso se está regularizando”. Además confirmó que entre el 23 y 24 de noviembre se realizará el XXXIV Congreso de la Federación Nacional de Propietarios de Taxis en el Centro Cultural José La Vía, donde se tratarán diversos temas que atañen a la actividad y señaló que “en esa reunión hablaremos de toda la problemática del sector y sobre todo de los proyectos que están presentados a nivel nacional para lograr que sean aprobados. Por ejemplo, la exención de algunos impuestos, apoyo financiero para lograr los créditos de compra de autos cero kilómetro, la no aprobación del sistema Uber y también el tema del blanqueo de choferes”.

Y en particular sobre la realidad de San Luis pidió que “el Gobierno se ocupe más de los temas de inseguridad que están sucediendo en la ciudad porque hace tres semanas le pedimos una audiencia al ministro de Seguridad y todavía no tuvimos ninguna respuesta”.

Escudero recordó que el convenio colectivo promueve que cada trabajador que esté en blanco tenga aportes patronales, una obra social y los seguros correspondientes. Además le asegura por mes un ingreso mensual igual al de un salario mínimo, vital y móvil ($10.700) y a partir de ahí ambas partes, sindicato y representantes de las cámaras de titulares, deben negociar un incremento mediante reuniones paritarias.

También señaló que hace cuatro años lograron tener una reunión con Fernández, presidente de la ATT, para consensuar un convenio colectivo provincial “pero nunca logramos ponernos de acuerdo. Lo cierto es que no tienen ningún interés en regularizarnos”. Además desestimó que el trámite sea muy difícil de realizar porque según contó, “en mi caso el dueño del taxi que yo conduzco adhirió al convenio colectivo nacional y hoy junto con otros cinco compañeros tenemos obra social y aportes jubilatorios como cualquier otro trabajador”.