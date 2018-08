Sancionarán a los taxistas que patotearon a un motociclista

No es la primera vez que sucede pero la noticia no deja de causar revuelo y opiniones de usuarios y lectores. El jueves 23 de agosto pasado, un video de seguridad que luego se viralizó en las redes sociales mostró cómo un grupo de taxistas destrozó a patadas la moto de un joven que habría protagonizado un choque con uno de ellos. Ahora, el presidente de la Asociación de Titulares de Taxis, Jorge Fernández, adelantó que los choferes ya están identificados y que van a ser sancionados por la Dirección de Transporte.

“Son cosas que no tienen que suceder y estamos trabajando para que eventualmente sean sancionados como debe, y que sea una sanción ejemplificadora para que no nos vuelva a ocurrir”, “El acto de patoterismo que llevaron adelante estos cuatro taxistas no se justifica para nada”, lamentó Fernández en declaraciones radiales.

“Los tenemos identificados, sabemos quinees son, pero es la Justicia y no yo la que tiene que dar los nombres y apellidos. O la dirección de Transporte en su momento, cuando sean sancionados”. “Nosotros lo que hicimos fue hablar con la Dirección de Transporte para seguir el caso, pero no somos un ente de control para poder interferir en eso, para eso están las direcciones, para cumplir con esa función”, aclaró el presidente en diálogo con Cadena de Noticias.

El hecho en cuestión ocurrió pasadas las siete de la mañana del jueves 23 de agosto pasado en inmediaciones de avenida Juan Gilberto Funes y General Paz.

El padre del joven que manejaba la Zanella 200 y el muchacho que iba junto a éste, hicieron una denuncia por lesiones en la Comisaría 1ª de la capital.

De acuerdo a esa exposición, los motociclistas se conducían por Funes de este a oeste pero “al llegar a General Paz (los jóvenes) van frenando pero la luz del semáforo cambia a verde y cruzan. Mientras que un taxista que circulaba por General Paz también avanza, toca la moto en la parte de atrás y los dos jóvenes cayeron”, detalló el subcomisario Rubén Ochoa, jefe de la seccional 1ª.

Según el testimonio del padre del conductor, el taxista primero aseguró que iban a arreglar todo con los seguros, pero luego, tras el arribo de otros choferes, bajó de su auto con un palo y golpeó a los dos jóvenes que viajaban en la moto, que terminaron huyendo a pie, uno de ellos con el rostro ensangrentado según acusó.