Taxistas piden un incremento en la tarifa del 51 por ciento

Otro posible ajuste asoma en el horizonte. Fruto de una inflación indomable, el costo de los repuestos, combustibles y neumáticos, taxistas solicitan una nueva actualización en sus tarifas. La Asociación de Titulares de Taxis elevó un pedido formal al Concejo Deliberante de San Luis bajo el argumento de que la ordenanza municipal 3749/24 permite una renovación en los valores para la bajada de bandera y las respectivas fichas.

Los taxistas pretenden que se ajuste según la inflación, tal como lo indica la ordenanza, y por eso la suba que experimentaría el servicio superaría el 50 por ciento. Con eso, la bajada de bandera pasará a costar $717 durante el día, mientras que por la noche saldrá $860.

Por su parte, la ficha (rige cada 130 metros) diurna tendrá un costo de $71 y por la noche, de $86; lo mismo saldrá los sábados, domingos y feriados.

La nota fue elevada a la presidenta del Concejo Deliberante, Agustina Arancibia Rodríguez, y llegará en breve a la comisión de transporte del Legislativo municipal para su análisis.

El último aumento en la tarifa del taxi en la capital puntana data de diciembre de 2023.

Según la ordenanza, el cálculo de la inflación debía tomarse desde el 22 de diciembre del año pasado al 26 de marzo de 2024, y para la entidad que nuclea a los dueños de los taxis esa tasa arrojó un 51,54%.

"No solo tenemos que lidiar actualmente con la competencia desleal que hacen los Uber, sino también con los altísimos costos que tienen los neumáticos, los impuestos municipales y la suba mensual de los combustibles. Siempre llevamos las de perder, lamentablemente, por eso consideramos que es justo una actualización de nuestras tarifas. No pedimos otra cosa que no sea el mismo porcentaje de la inflación", señaló Daniel, un propietario de su taxi, en diálogo con El Diario de la República.

"Es una actualización que estamos esperando, porque todos los meses suben las cosas. No solo los repuestos o el combustible, también la mercadería en los supermercados y los productos básicos. Nosotros también tenemos familias que mantener y no nos alcanza la plata como a cualquier trabajador. La diferencia es que nosotros tenemos gastos cada vez más costosos", señaló Alejandro, otro dueño de un taxi.

Los propietarios no reciben un incremento desde el año pasado, cuando la bajada de bandera quedó en $475 durante el día. Pasaron los meses y no vieron ninguna actualización, y aunque muchos creen que la cantidad de pasajeros mermará, otros consideran que mantener estos precios es trabajar a pérdida. "No nos queda otra que cobrar un poco más por un viaje, porque la inflación nos obliga. Hoy, un juego de neumáticos sale muy caro, es casi imposible comprar las cuatro cubiertas al mismo tiempo, por ejemplo", agregó Alejandro.