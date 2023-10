Entre difusión de noticias falsas y escraches a choferes

El líder de la agrupación llamada Taxistas Unidos, Gustavo Coniglio, se ha dedicado a difundir noticias falsas en diferentes medios acerca de Uber.

A pesar de que al dirigente le ha costado unificar al sector, en lo que sí se muestran unidos es en la oposición al servicio que desembarcó esta semana en la capital provincial.

Lo más contradictorio es que al mismo tiempo que Coniglio ataca a Uber y lo considera un peligro, milita y defiende a la candidata a presidenta de la Nación Patricia Bullrich, una reconocida promotora del desembarco de la app de transporte semipúblico de pasajeros.

Además, la cara visible de una de las asociaciones de tacheros de la ciudad no pierde oportunidad para reivindicar en sus redes sociales a sus ídolos Jorge Rafael Videla y a Claudio Poggi. Se dedica a increpar a concejales del justicialismo sobre este tema, pero no lo hace con concejales de su partido político, quienes tampoco se han manifestado públicamente sobre el “Ubergate”. ¿Será porque no saben qué postura tomará el intendente electo Gastón Hissa?

El dirigente de los taxistas está decidido a todo para que Uber no avance en San Luis. De hecho, es uno de los impulsores de un grupo de WhatsApp que tiene el fin de "escrachar" a conductores de Uber, entre los que también estarían algunos de sus colegas que se inscribieron para sumarse al sistema innovador que se extiende por todo el mundo. Así, estaría fomentando una maniobra muy similar a la que realizaron hace un año para perjudicar a "Taxigirl".