Taxistas denuncian que "hay zona liberada" para el funcionamiento de Uber

El Sindicato de Peones de Taxis de la Provincia entró en estado de alerta ante la expansión del funcionamiento de Uber, pese a que no está reglamentado para prestar servicio en la ciudad, como en el resto del territorio provincial. Denunciaron públicamente que “hay zona liberada” desde el 10 de diciembre, tras la asunción de las nuevas autoridades en el Gobierno de San Luis y el Municipio capitalino, fecha en la que cesó todo tipo de control.

Ante esa crítica situación que pone en riesgo sus puestos laborales, los conductores de taxis realizaron este sábado un “bocinazo” por el centro de la capital, en rechazo a un servicio de transporte semipúblico ilegal. La protesta tuvo su epicentro en la avenida Illia, donde a la altura con el cruce de la calle Mitre hay un cartel publicitario gigantesco que alienta la demanda de Uber, ubicado en la parte alta de un medio de comunicación digital y radial que responde al actual gobernador, Claudio Poggi.

La protesta también fue para reclamar por la negativa que recibieron del secretario de Transporte de la provincia, Víctor Cianchino, a quien le pidieron una reunión para plantearle su preocupación, pero que el integrante del Gabinete de Poggi rechazó con intrépida inmediatez.

“Ayer (por este viernes) al mediodía fui personalmente a entregar una nota para pedir una audiencia y a la media hora nos llamaron desde la Secretaría de Transporte para decirnos que no nos iba a atender porque era un tema de competencia municipal, algo que no es cierto porque Uber está funcionando de manera ilegal en toda la provincia por lo que es un tema que excede el ejido la ciudad”, sostuvo el secretario general del Sindicato de Peones de Taxis, Alberto Muñoz, quien lanzó: “Hoy (por este sábado) fueron cincuenta autos pero si el Secretario de Transporte no nos atiende, van a ser muchos más”.

Además, confirmó que en total hay unos 700 vehículos que en la provincia funcionan como Uber, sin que ninguna autoridad se lo impida o intervenga.

“Después de las asunciones fuimos nosotros los que nos encargamos de hacer los controles porque nadie se ocupa de lo que corresponde. Si tenemos que salir nosotros también a frenar a Uber, lo vamos a hacer”, sentenció Muñoz, quien agregó que al contrario de Cianchino, el intendente de San Luis, Gastón Hissa, sí los recibió y se comprometió a sacar a los inspectores a la calle para hacer cumplir las normativas.