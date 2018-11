Bianchi, Rosso, Alume, Vallone y otro claro apoyo a Cambiemos

Si quedaba alguna duda sobre para quién juegan los cuatro diputados nacionales de San Luis que ingresaron por el Frente Unidad Justicialista, este viernes quedaron totalmente despejadas. Todos los medios porteños informaron que Ivana Bianchi, Karim Alume, Andrés Vallone y Victoria Rosso respaldaron a los dos miembros que postuló Cambiemos para integrar el Consejo de la Magistratura. Pero el tiro les salió por la culata: la oposición nacional consiguió más votos, logró arrebatarle al oficialismo un integrante en ese cuerpo y los legisladores puntanos dejaron en evidencia que su romance con el macrismo va más allá de lo económico.



Bianchi, en su carácter de presidente del bloque Unidad Justicialista, firmó el acuerdo parlamentario que avalaba la jugada de Cambiemos para designar nuevamente a los diputados Pablo Tonelli (PRO) y Mario Negri (UCR) como integrantes por la mayoría. Su rúbrica figura junto a la de Elisa Carrió, Martín Lousteau, Nicolás Massot, la neuquina Alma Sapag, el misionero Jorge Franco y el propio Negri.



El apoyo puntano no fue solo de Bianchi. Según el sitio especializado, El Parlamentario.com, "la nota remitida a Mesa de Entradas con las propuestas es firmada por los bloques, con lo cual se contabilizan las firmas de todos los integrantes de la bancada, estén o no de acuerdo".



Sin embargo, los 121 avales que consiguió el macrismo fueron insuficientes contra los 129 que reu-nió la oposición, que postuló al kirchnerista Eduardo “Wado” De Pedro y la massista Graciela Camaño. Con este resultado, Tonelli es el único del oficialismo que formará parte del cuerpo que se encarga de confeccionar las ternas de candidatos a jueces inferiores, de administrar el Poder Judicial, controlar a los jueces e imponer sanciones.



Ya a fines de octubre, Bianchi, Vallone, Alume y Rosso habían jugado un rol fundamental para que Cambiemos lograra el ansiado quórum por el presupuesto nacional 2019 a cambio de una supuesta partida de 386 millones de pesos para más de 20 municipios afines. Desde ese momento, el Gobernador fue tajante con su actitud: "No me representan, San Luis ahora no tiene diputados", disparó Alberto Rodríguez Saá y fue más allá al catalogarlos como parte "de la nueva oposición" provincial. ¿Qué dirán ahora los cuatro puntanos para fundamentar el nuevo respaldo a Cambiemos?