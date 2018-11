Interna radical: los preferidos del PRO y un cambio de escenario

La interna radical, que consagró a "Pipo" Rossi como presidente de la UCR, abre un nuevo escenario para la oposición de San Luis; pero, además, dejó apostillas jugosas.



Una de ellas es la preferencia que tenía la dirigencia del PRO por el sector que terminó ganando la interna y que comandan, en un segundo plano, los experimentados dirigentes Walter Ceballos y "Pupa" Agúndez. Y, para que no quedaran dudas de quiénes eran sus favoritos, Bartolomé Abdala y "Charly" Pereira (dos de los máximos dirigentes del partido de Mauricio Macri) no dudaron en posar juntos a sus socios radicales luego del triunfo. Otros dos datos surgieron en las horas posteriores a la elección. El primero es la voluntad que tendrá, ahora, el radicalismo respecto a las candidaturas para cargos electivos; ya no se elegirán "a dedo" como "lo hicieron Cacace y Riccardo, que manejaron el partido como quisieron durante los últimos siete años", le dijo a La Mesa 5 un encumbrado dirigente del radicalismo "tradicional"; a quien le gustaría que el partido vaya a todas las elecciones bajo el paraguas de la histórica "Lista 3". La segunda consecuencia de la elección es la ratificación y el envión que tomó Ceballos, quien ya no oculta sus intenciones de ser "el" candidato a gobernador de Cambiemos en 2019.

El cambio de escenario es tan profundo que otros dos dirigentes le confiaron a La Mesa 5 un "efecto colateral" casi impensado hasta hace una semana: uno de los partidos que integran la alianza no descarta hacer "rancho aparte" y cortarse solo con sus propios candidatos. Incluso, ante la proliferación de postulantes a la Intendencia de la ciudad de San Luis, dentro de la alianza, uno de los aspirantes estaría trabajando en la creación de un partido vecinal que le posibilitaría ir directo a las generales, sin pasar por una interna.