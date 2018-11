Juventud visita San Juan con la misión de recuperarse

La Primera Fase del Torneo Federal A entró en la etapa de definición. Y cada punto que se deja en el camino puede costar caro en el futuro. Por eso, Juventud esta noche intentará traerse un buen resultado de San Juan cuando visite a Desamparados a partir de las 21:30 con arbitraje del catamarqueño Maximiliano Silcan Jerez. Y de paso dejar atrás la dura derrota del sábado ante Racing de Córdoba en "El Bajo", en lo que fue el debut de Fabio "Tano" Giménez al frente del equipo.

Y justamente el DT hará dos modificaciones con respecto a esa caída ante la "Academia": volverá Pablo Motta (estaba suspendido) en lugar de Lucas Argüello y Matías Romero reemplazará a Nicolás Gatto.

De esta manera, el "Juve" irá con Matías Alasia en el arco; Eber Garro, Emiliano Capella, Marcos Lamolla y Edgardo Díaz; Nicolás López Macri, Federico Illanes, Motta y Francisco Aman; José Michelena y Romero.

¿Que sería un buen resultado? Ganar; y el "Juve" ha dado sobradas muestra de que puede hacerlo en condición de visitante, tal como ocurrió en Córdoba o Catamarca. Pero como dice el viejo refrán futbolero, "cuando no se puede ganar tampoco hay que perder". Por supuesto que el desarrollo del juego dirá si un punto es bueno o no. Pero sumar y que no se les escapen los cuatro equipos de arriba, en la previa, no sería mal negocio ya que una derrota lo complicaría con seis partidos por delante. Eso sí, no hay que olvidar que el elenco "Auriazul" ya quedó libre y eso en las fechas decisivas será una ventaja.

El local también llega a este compromiso con la intención de recuperarse tras la derrota 1-0 en Mendoza ante Maipú.

La principal novedad en el equipo de Víctor Andrada es el regreso de Jonathan Lastra - goleador del equipo con 3 tantos- que acompañará en el ataque al puntano Wilson Albarracín.