Música retro y peña para ayudar a Mateo a recuperar la visión

El niño de siete años, que sufrió atrofia del nervio óptico, viajará a China a fin de mes para recibir un tratamiento con células madres.

Falta poco para que Mateo viaje a China para recibir un tratamiento con células madres que le permitirá recuperar al menos un 40% de su visión. El coste es elevado y aún no lograron juntar todo el dinero que necesitan. Por ello, sus padres y amigos organizaron dos fiestas con las cuales esperan recaudar los que les falta.

“El tratamiento sale 17,200 dólares. Aún nos falta 10 mil. Pero estamos esperanzados de que la gente nos va a ayudar”, expresó Darío González, papá de Mateo.

Para ayudar sólo hay que comprar una entrada y disponerse a pasarla bien. La primera propuesta es este viernes a la noche, en España 833, donde la “Música Retro” va a sonar más fuerte que nunca, de la mano del DJ Tony Montes.

Las entradas se pueden adquirir en Selum , Modal Calzados, Gala Shoes, Plumitas Calzados y peluquería “Tu estética”. Las anticipadas cuestan $100 para solos y solas, y $150 para parejas. En el salón saldrán $50 más.

Y el 18 de noviembre habrá una peña baile, con la cual también se puede colaborar. Más información al número: 2665-022011.

Con sólo siete años el pequeño ha afrontado varios tratamientos y siete operaciones, todas en un mes. Su diagnóstico es hipertensión endocraneal causada por la enfermedad de Arnold Chiari, una anomalía cerebral que afecta la parte inferior del cerebro, específicamente el cerebelo.

“Lamentablemente los médicos no se dieron cuenta a tiempo de que sufría de hipertensión craneal. Y cuando se la detectaron ya era tarde, el nervio óptico se atrofió”, explicó Darío.

“Le prometí a mi nene que no iba a parar hasta encontrar la cura, y cuando me enteré de esta posibilidad, este tratamiento con células madres que pueden devolverle entre un 40% y un 60% la visión, me propuse llevarlo como fuera”, enfatizó.

Contó que tras de meses de investigación, consultas con especialistas y noches sin dormir, le pasaron el contacto de un paciente de 65 años que se había hecho tratar en un hospital de China, tras sufrir ceguera por diabetes. Su hijo le contó la experiencia, y le aseguró que su padre había vuelto a ver gracias a la terapia.

La familia González emprende el viaje el 27 de noviembre. Tiene turno en el Hospital "Shixin Dong Guang" el 5 de diciembre. Y estarán de regreso en la provincia para la Fiesta de Navidad.

“Mateo nos motiva a intentarlo todo. Para quien no lo conoce, le resulta imposible creer que no ve. Él tiene una actitud muy positiva, juega y siempre está sonriente”, añadió.