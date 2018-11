“Xeneize desesperado”: puso fecha de boda el 24 de noviembre y ahora no sabe qué hacer

El villamercedino Fernando Becerra se quiere “matar”, pero no por llevar al altar a su amada, sino porque no quiere perderse ninguno de los dos compromisos. Justo en el partido definitorio del torneo.

Fernando Becerra vivió uno de sus momentos más felices de su vida cuando le propuso casamiento a su mujer, Carolina Stinga. Era mediados del año pasado y con ese empujón alegre decidieron fijar fecha para el 24 de noviembre. Ya con los preparativos listos, se quiere “matar”, porque es de Boca y justo ese día, a las 17, el club de sus amores definirá la segunda final de la Copa Libertadores contra su eterno rival, River.

Becerra tiene 36 años y es de Villa Mercedes. El año pasado arreglaron casarse el 17 de noviembre, pero al no haber disponibilidad de salones, tuvieron que retrasar una semana el sellado de su amor.

“Cuando terminó el partido contra Palmeiras y se empezó a barajar las fechas para un sábado, no creí tener tanta mala leche. Pero cuando se confirmó, me quise matar. Hasta dijimos con mi pareja poner un proyector en la Iglesia”, comentó entre risas, algunas de las variantes para que la gente asista a la ceremonia, pero que también pueda ver el encuentro futbolístico, que tendrá su primera final en la Bombonera el próximo sábado a las 17.

Becerra está confiado en que “estarán los que quieran estar” y no guardará “rencor” a quienes decidan quedarse en su casa para ver el partido. “Quizás alguno seguirá el partido desde un teléfono celular y eso no me molesta. Yo lo he hecho”, argumentó. Pero advirtió, jocoso, a sus conocidos: “Si hay una gallina en la Iglesia y grita un gol, lo corro”.

El futuro esposo es profesor de educación física y su mujer es licenciada en nutrición. Hacen malabares para coincidir horarios y pasar tiempo juntos. Cuando pueden, ven por la tele los partidos de Boca, aunque Carolina es de Independiente y mucho no le interesa el destino del conjunto de Guillermo Barros Schelotto.

Al final, la ceremonia por Iglesia será a las 18 en la Parroquia Sagrado Corazón y el civil, y la fiesta en el Golf Club Villa Mercedes. Hay que alentarlo. ¿Festejará por partida doble?