El "Operativo Verano" arranca el jueves en toda la provincia

El jueves 20 de diciembre a las 8, la Policía pondrá en marcha el "Operativo Verano", que apuntará a que tanto los puntanos como los turistas cuenten con la mayor seguridad al transitar por las rutas y autopistas de la provincia. Señalaron que los controles en los caminos se realizarán durante las 24 horas y se extenderán hasta el 10 de marzo.



Jorge Castro, vocero de la Policía de la provincia, comentó que la finalidad de estas acciones es concientizar a la población sobre la importancia de tomar todas las medidas de precaución a la hora de emprender un viaje. Además, destacó que en esta oportunidad no multarán directamente a los conductores, sino que se les entregará folletos en los que detallarán las principales recomendaciones de seguridad. Una de ellas es tener las luces bajas encendidas.



Agregó que a la hora de salir a la ruta es obligatorio tener el vehículo en condiciones, el carnet actualizado y la documentación correspondiente.

"No solo les van a pedir la documentación en San Luis, también controlarán en todo el territorio argentino", dijo Castro.

En la Policía no tienen dudas de que resulta más efectivo concientizar antes que sancionar. "Se ha probado un montón de veces que usar las multas elevadas como estrategia para que tomen conciencia no resulta", aseguró. Además, indicó que les advertirán a los automovilistas sobre las graves consecuencias que puede originar manejar con cansancio.



También resaltó que concientizarán para que los conductores siempre tengan puesto el cinturón de seguridad, como corresponde, y no que se lo coloquen cuando se encuentran con un control sorpresa. "La idea es que las familias tomen las precauciones pertinentes y que se den cuenta de que no solo está en peligro la vida de quien maneja, sino que también del resto de las personas", señaló.



Castro aseguró que todo el personal estará abocado en el "Operativo Verano", y que participarán la Policía caminera, turística, y las patrullas. "Todo lo necesario para que todos puedan tener un verano seguro", indicó y subrayó que, además de garantizar la seguridad, las acciones apuntan a que todos puedan disfrutar de la provincia durante la temporada. "Aparte de brindar seguridad, queremos que los turistas pasen por San Luis y conozcan lo que brinda la provincia y su belleza. Prevenir, pero decirles también que se pueden quedar tranquilos acá", expresó.



Señaló que en este operativo van a tener en cuenta la experiencia del personal que trabaja en los puestos limítrofes. "Nosotros sabemos quienes tienen una actitud sospechosa. Si en un auto vienen cuatro hombres que se ponen nerviosos y andan alterados no tendremos el mismo trato que con una familia que solo viene de vacaciones a San Luis", distinguió el vocero.

Todo bajo control

-La Policía provincial aseguró que el "Operativo Verano" se pondrá en marcha el próximo jueves a las 8, y se extenderá hasta el 10 de marzo.

-Señalaron que el operativo tendrá un carácter eminentemente preventivo. Por eso aseguraron que los agentes primero intentarán concientizar a los automovilistas antes de proceder a la aplicación de sanciones.

-Los agentes controlarán que las personas tengan puestos los cinturones de seguridad y que los vehículos que transiten por la geografía puntana circulen con las luces bajas encendidas.

-Aseguraron que los puestos limítrofes tendrán un papel clave. En ellos no solo realizarán recomendaciones de seguridad a los conductores, sino que también controlarán de manera exhaustiva a los automovilistas que exhiban alguna conducta sospechosa.