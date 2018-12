Estudiantes y Juventud ya conocen su camino

El “Verde” y el “Juve” ya comienzan a pensar en la segunda parte de la temporada 2018/2019 del Torneo Federal A. No jugarán lo planificado al inicio del certamen pero tiene por delante un desafío muy importante: afrontar la Fase Reválida, que arrancará el domingo 3 de febrero y concluirá el 24 de marzo. Juventud jugará la 1ª fecha de la Zona C como visitante ante Sportivo Belgrano; en tanto que Estudiantes frente a Racing de Córdoba, también afuera.



Está claro que el que más complicado está con el descenso es el “Auriazul”, con 16 puntos. Arranca en una situación incómoda en la Tabla General ya que estaría jugando un Triangular desempate por dos descensos ante Ferro de General Pico y Deportivo Roca. Pero también es cierto que hay varios equipos con 17 y 18 unidades. Tampoco podrá descuidarse del descenso por zona, con Racing de Córdoba a 3 puntos.



En contrapartida, también puede soñar y aspirar a avanzar a la Segunda Etapa de la Reválida. Para eso deberá sumar mucho, ser primero en el grupo; y así se olvidará del descenso.



Por el lado de Estudiantes, la situación es distinta pero no por eso podrá relajarse. Los 22 puntos que acumuló en la Primera Fase le permitieron sacarle 9 a Racing de Córdoba; y 6 a los que estarían descendiendo por la Tabla General. Ese margen en lo numérico y la levantada en lo futbolístico en las últimas fechas –sumó 10 de los últimas 12 unidades- quizá le permitan trabajar con más tranquilidad y en principio apuntar al único lugar que entregará la zona para la Segunda Etapa de la Reválida.

24 fueron los goles que le marcaron a Juventud en la 1ª Fase en 16 partidos. Promedio: 1,5 gol por cotejo. Es el 2ª equipo más goleado del torneo, detrás de Altos H. Zapla (26).





La esperanza de subir

La Primera Etapa de la Reválida está compuesta por 20 equipos divididos en cuatro zonas, manteniéndose los rivales de la Primera Fase. Se jugará todos contra todos –dentro de su grupo- en partidos ida y vuelta, iniciando con puntaje cero todos los participantes.

Pasarán a la Segunda Etapa de la Reválida, en busca del segundo ascenso a la Primera B Nacional, los primeros de cada zona: en total 4 clubes.

El temido descenso

Ocho equipos perderán la categoría y se definirá así: tal como dice el reglamento del torneo, finalizada la Primera Etapa de la Fase Reválida se confeccionará por zona la Tabla General de Puntos (se determinan sumando los puntos obtenidos en la Primera Fase y Primera Etapa de la Reválida), el de menor puntaje de cada una de las cuatro zonas descenderá al Torneo Regional Amateur Edición 2020.



Luego se confeccionará la Tabla General de Puntos, (se determinan sumando Primera Fase y Reválida) y los cuatro con menor puntaje —excluyendo a los primeros cuatro clubes ya descendidos—, también descenderán al Torneo Regional Amateur 2020.



Si hay igualdad de puntos de dos o más clubes en cualquiera de las dos tablas de puntos citadas por el descenso, a los fines de determinar quien baja se realizarán partidos definitorios entre ellos.

Por el Campeonato

La Segunda Fase estará integrada por 16 equipos divididos en 2 grupos y comenzará el 3 de febrero. Jugarán todos contra todos a una rueda e iniciarán con puntaje 0. Los dos primeros de cada zona más el mejor tercero clasificarán al Pentagonal Final por el primer ascenso al Nacional B. El resto de los clubes irán por el segundo ascenso.



En el Grupo A estarán Alvarado (Mar del Plata), Unión (Sunchales), Villa Mitre (Bahía Blanca), Gimnasia (Concepción del Uruguay), Sansinena (General Cerri), Defensores de Belgrano (Villa Ramallo), Sol de Mayo (Viedma) y Camioneros (General Rodríguez).



El Grupo B estará integrado por Boca Unidos (Corrientes), Desamparados (San Juan), Chaco For Ever (Resistencia), Estudiantes (Río Cuarto), Sarmiento (Resistencia), Huracán LH (Mendoza), San Jorge (Tucumán) y Maipú (Mendoza).