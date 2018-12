Veinte años cantándole a la vida: Coral del Alma

Coral del Alma es una agrupación musical masculina que con sus mensajes es un ejemplo adulto de perseverancia, tolerancia, disciplina, compañerismo, respeto, sinceridad y trabajo grupal.



Sus integrantes comparten los objetivos de fomentar la difusión de la música coral de San Luis, de llevar su canto a la provincia y fuera de ella, y de compartir los momentos tan gratificantes que les depara el hecho de cantar juntos un amplio repertorio que comprende varios géneros musicales. Ese es el eslogan de presentación de esta agrupación masculina, hoy compuesta por diecisiete voces.



Jorge Alberto Páez Pinto lleva la voz cantante del grupo. Recuerda que el coro nació el 27 de noviembre de 1998, pero en realizad la idea fue canalizada mucho tiempo antes cuando un grupo de ex alumnos de cuarto grado de la Escuela Normal Mixta "Juan Pascual Pringles", le pidió a Silvia Mercau de Ceriso que los ayudara en "el loco proyecto de querer cantar". Si bien en la escuela estaban el coro básico, de niños, mayor y el conjunto de flautas, la idea parecía casi imposible, pero lo lograron.



Páez Pinto recuerda que convocaron a ex alumnos de ese establecimiento educativo, casi todos habían sido ex integrantes del coro de la escuela dirigido por Augusto Müller, allá por 1957. Primero fueron las voces blancas después tenores, barítonos y bajos, pero al finalizar la secundaria el grupo se desintegró. Sin embargo, la amistad siguió hasta reencontrase muchos años después en una formación coral.



La historia cuenta que en los años '90, los coros de la "Mixta" eran dirigidos por Canale Canova, Alicia Rotondó de Aman, Ricardo Mansilla y después Silvia Mercau de Cerusico. "Yo volví a trabajar en la escuela y como Silvia había sido alumna fuimos armando todo", dice con orgullo el coreuta. Convocaron a los amigos, varios de ellos ex compañeros y ex alumnos del coro escolar, y a principios de 1997 dieron comienzo los ensayos hasta que los once que lograron reunirse debutaron en el Mauricio López de la UNSL durante el encuentro coral llamado "Intergeneracional".



Después de esa etapa, crearon el coro masculino y siguieron adelante. El 27 de noviembre de 1998 hicieron la presentación oficial en el ex Colegio Nacional "Juan Crisóstomo Lafinur". Como invitados especiales estuvo el Coral Víctor Volpe que había sido parte del Coro de Niños Cantores de Mendoza.



El público ávido de escuchar al nuevo coro llenó el auditorio, pero el mal tiempo les jugó una mala pasada. Se descargó una torrencial lluvia y piedra mientras actuaban, estallaron todos los vidrios de los grandes ventanales y hasta se cortó la luz. Una de las asistentes, la señora de Catalfamo, contó la impresión que se llevó del debut: "El coro estuvo muy lindo y felicito a sus integrantes, adentro estaba como para sacar el paraguas porque llovía y caía mucha piedra, pero lo mismo el coro cantó y recibió muchos aplausos".



Con el paso de los años algunos coreutas desistieron de continuar por distintos motivos, por lo que obligó al grupo a buscar nuevas voces. "Hoy somos 17 integrantes e interpretamos clásicos, folclore americano, hispanoamericano y temas del mundo previa una elección selectiva. Utilizamos pistas para cada una de las presentaciones salvo cuando cantamos 'La jota puntana', del mendocino Damián Sánchez, en la que nos acompaña la guitarra de Carlos Escudero", puntualiza Páez Pinto.



Entre sus acciones más importantes destaca la organización del encuentro anual denominado Cantoral San Luis, donde participan coros locales y foráneos cumpliendo el objetivo de la difusión del canto coral sanluiseño.

"La agrupación, reconocida oficialmente desde su creación, es dirigida desde 2004 por la profesora María del Carmen Romero quien posee una sólida formación como directora de coros y docente de música de San Luis y Villa Mercedes", detalla.



En 1999, Coral del Alma tuvo su presentación internacional en el encuentro "Cantapueblo" de Viña del Mar, Chile, donde también aplaudieron su repertorio. Pero recuerdan que por problemas ajenos tuvieron que suspender una actuación en la Quinta Vergara. En tanto su éxito se reproducía en todo el interior del país producto un excelente trabajo previo.



En 2015 cantaron en el Senado de la Nación en la conmemoración de la fundación de San Luis. "Fue en el 25 de agosto en la Fiesta de la Puntanidad. Lo hicimos junto a otros artistas sanluiseños integrando una embajada cultural de muy buen nivel", señala.



Ramón Vega (médico), José Blanco (jubilado bancario) y José Pedro Irrazábal (músico), tres de sus integrantes, dicen que el coro vino a llenarles un vacío muy grande cuando se encontraban en momentos muy difíciles de sus vidas. La música y el compañerismo del grupo fue de mucha importancia para ellos porque admiten que les "sirvió de terapia"



El tucumano José Luis Acevedo expresa que después de cantar en el Congreso, fueron a Tucumán para actuar en la Facultad de Derecho y en la Casa de la Cultura de Tafí Viejo. "Fue inolvidable porque me reencontré con mis amigos que hacía años no veía".



En tanto Carlos Escudero, ex integrante de varios grupos folclóricos locales, encontró entre los coreutas su lugar en la música y recordó a su amigo Orlando Fernández, que lo acercó al grupo encontrando unidad y mucho compañerismo donde ha pasado momentos muy lindos e inolvidables.



En Mina Clavero tuvieron la posibilidad de cantar junto a Opus 4 en un megaconcierto junto a otros coros del país, lo que le dio más prestigio al grupo sanluiseño.



Los cantores anticiparon que Coral del Alma se encuentra preparando una temporada 2019 con algunas modificaciones y que habrá varias sorpresas para los amantes de la música y de los coros. Así garantizan la continuidad de un nombre reconocido que nació de una compulsa entre docentes y varios integrantes del coro, ex alumnos de la "Juan Pascual Pringles".



La denominación ganadora pertenece a la directora Silvia Susana Mercau de Cerusico, Yolanda Pomino y Gladys Logioia de Páez Pinto.

Los coreutas

Alberto Abregú, José Luis Acevedo, Eduardo Amieva, Justo Arroyo, Ariel Benítez, José Blanco, Carlos Escudero, Miguel Fúnez Assat, Juan Gómez, Alberto Hodara, José Irrazábal, Oscar Irusta, Roberto Lucero Albornoz, Santiago Lucero, Raúl Odicino, Jorge Alberto Páez Pinto, Julio Quiroga, María del Carmen Romero, Oscar Salas, Jorge Soloa, Ramón Vega y Roberto Vivas, son algunas de las voces que pasaron por Coral del Alma en estas dos décadas.



Otros que lo integraron fueron Alberto Belgrano Rawson, Alberto Hipólito Gómez, Julio Orozco, Pedro Quiroga, Omar Sosa Torrontegui Ernesto Salvador Fazio, Jorge Natalio Boanerge, Rosendo Antonio Villegas, Matías Lucero, Norberto Foresti, Adrián Algarbe y Julio Sabatini. Además lo conformaron Aníbal Olivera, Armando Mendoza, Miguel Cuello, Alberto Gómez Delpiano,Marcelo Schuager, Antonio Chiófalo, Julio Arce Villegas, Rodolfo Aguilar, Orlando Fernández, Renée Castro, Osvaldo Oliveras, Hernán Soloa, Luis Témoli, Juan Migani, Daniel Aguirre y Eduardo Hernández. Y cierran el listado Daniel Giúdice, Eduardo Oros, Eduardo Ochoa, Julio César Gatica, Manuel Casanova Liendo, Matías Sánchez, Néstor Morales, Pedro Allia, Rolando Guiñazú, Walter Orozco, Omar Aguirre, Aldo Aguirre y Alejandro Vargas.