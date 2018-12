Más de 700 remises y taxis podrán acceder a los créditos en Villa Mercedes

El programa "San Luis en movimiento" prevé llegar a más de 700 propietarios de taxis y remises de Villa Mercedes. El jueves a la mañana, el ministro de Gobierno, Justicia y Culto Eduardo Mones Ruiz presentó el plan a los titulares de las tres asociaciones locales y los instó a anotarse para poder acceder al crédito de $20.000 que otorga el gobierno provincial. Los interesados podrán inscribirse el sábado, desde las 9:30, en el Molino Fénix y lo recibirán antes de fin de año.

Villa Mercedes, junto con San Luis capital, es de las que más empleados nuclean. Cuenta con dos asociaciones integradas por 227 taxistas más una que agrupa a cerca de 500 propietarios de remises.

"Tuvo mucha repercusión porque nunca se pensó en una ayuda para este sector. Es muy bueno que llegue ya que trabajan todo el día, hacen un enorme esfuerzo para mantener la familia y, frente a la crisis, es uno de los más golpeados. Son mínimos requisitos y lo implementamos rápidamente para ver si podemos entregar los cheques antes de fin de año. Sabemos que está difícil, enero y febrero son complicados, hay muchos que necesitan cambiar las cubiertas del auto, arreglar el vehículo, pagar deudas y demás. Está destinado para que puedan seguir trabajando con un poquito más de aire", resaltó Mones Ruiz.

Dany López, al frente de uno de los grupos de taxistas, contó que había sido un pedido en varias oportunidades. "Somos un sector de los más antiguos pero nunca tuvimos reducciones en patentes, tributamos como cualquier persona común. Mantener el vehículo y ponerlo en la calle cuesta mucha plata; no tenemos un sueldo porque al deducir los gastos del día te queda un monto similar a un plan social. Nosotros no tenemos aportes jubilatorios ni obra social. Nos sentimos perjudicados como todos los sectores con la diferencia de que para poder salir a trabajar a la calle sino tenemos plata en el bolsillo no podemos hacerlo", describió.

El sábado a las 9:30 en el Molino Fénix arrancarán con una primera inscripción de los interesados en contar con el préstamo. "A quienes se anoten, les entregaremos los cheques antes de fin de año pero si alguno no pudo concurrir porque viaja o por otros motivos, haremos una nueva convocatoria y habrá otra etapa de entrega, que se queden tranquilos", anticipó el ministro.

Mones Ruiz explicó que esos beneficiarios iniciales pagarán diez cuotas de $2.000 a partir de febrero.

"Esto es para toda la provincia, ayer (por el miércoles) lo presentamos en San Luis y luego seguiremos con las demás localidades, pasa que en estas dos está el grueso del sector. También iremos a Merlo donde el número de propietarios no supera los 70", contó.

López consideró que es una buena noticia. "Creo que el sector lo va a tomar muy bien. Sé que no es la suma que esperaban pero con este dinero podremos paliar arreglos que quizás hoy no conseguíamos hacer", manifestó el titular de taxis.