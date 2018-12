Diciembre sorprende con temperaturas más bajas que las normales

San Luis transita el último mes del año con algunos días calurosos, como es habitual para la época, pero también con temperaturas llamativamente bajas, que obligan a los puntanos a ponerse buzos y camperas para salir a la calle. En el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) aseguraron que la provincia vive el diciembre más frío desde el 2009, con temperaturas máximas y mínimas que están tres grados debajo de los valores promedios. Agregaron además que el nivel de precipitaciones para la ciudad de San Luis, es mucho más bajo que lo habitual.

Si bien faltan más de diez días para su conclusión, los análisis preliminares de este diciembre, contrastan con los de otros años. En el SMN informaron que San Luis tiene 17 grados de mínima, y 31 de máxima, como valores de media. Sin embargo, los registros de este mes marcan 13,4° y 28,2° como las marcas extremas promedio.

"Este fenómeno está conectado con lo que pasa en Buenos Aires, en la Patagonia y en Chile. Algo que no es característico para diciembre. Hay muchos frentes fríos, muchas perturbaciones de los niveles medios de la atmósfera, que permiten que las masas de aire frío se propaguen desde la Patagonia hacia el centro del país, lo que origina las bajas temperaturas. En el sur del continente se observa una circulación más típica del mes de setiembre u octubre", explicó Ignacio López Amorín, meteorólogo del SMN.

Pero las temperaturas bajas no son la única curiosidad que trajo este diciembre. En general, en la ciudad de San Luis llueven en promedio 110,1 milímetros. En el SMN precisaron que hasta ahora, los niveles de precipitación apenas rondan los 7 milímetros. Aún con casi medio mes por delante, llamaron la atención las cifras, porque en contrapunto con el "frío", la provincia es una excepción con lo que se está dando en las otras provincias.

López Amorín manifestó: "Sorprende que esté lloviendo tan poco, porque en prácticamente todo el país, hay muchas precipitaciones. Llovió mucho en Córdoba, en Buenos Aires, en La Pampa, en el Litoral. San Juan y sectores de San Luis quedaron relegados a una región donde cayó menos agua que lo normal. Se produjeron tormentas fuertes, pero afectaron más que nada al este de la provincia". Luego agregó: "Los frentes fríos provocan tormentas, entonces llueve más. Eso se observa en un montón de lugares de Argentina. Lo raro es que justo esquivaron la capital de San Luis y la ciudad de San Juan, por ejemplo. Esto se puede deber a que faltó humedad en el aire".

Luego hizo una conclusión, haciendo la salvedad de que todavía hay diciembre para rato: "Desde el 2009 que no hay un diciembre tan frío en San Luis. El promedio de temperatura fue de 21,8°, igual que la que se está dando este año. Respecto a las lluvias, la última vez que hubo un diciembre tan seco como este, fue en 2012, cuando cayeron 10,5 milímetros".

En el SMN aseguraron que deberán esperar a que concluya el mes para hacer un análisis pormenorizado de por qué se dieron estos fenómenos, pero adelantaron que pueden estar ligados a "El Niño", que es el calentamiento del Océano Pacífico Ecuatorial y las consecuencias que genera en la atmósfera.

"Aunque técnicamente aún no sea 'El Niño', el calentamiento se está dando hace meses. Es algo que se esperaba para setiembre, y cada vez aumenta sus probabilidades de que se establezca, pero también podría no llegar a darse. Por una cuestión de tecnicismo, no podemos decir que 'El Niño' ya llegó, pero sí que está repercutiendo", indicó el meteorólogo.

Para los amantes del calor, hay buenas noticias. Si bien diciembre se está presentando en San Luis con estas condiciones, no durarían mucho, porque se proyecta un verano con temperaturas iguales, o superiores, a las habituales dependiendo de la región.

"Lo que se pronostica para el verano en la provincia de San Luis es que para el este se tengan temperaturas normales y en el oeste, de normales a superiores que la media. Eso viene de la mano de que hay más probabilidades de que llueva más hacia el este", señaló López Amorín.