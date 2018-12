Fútbol femenino: Aviador Origone consiguió el título en la última fecha

Dos meses después de los hechos de violencia vividos en cancha de Colegiales, las chicas de San Martín y Aviador Origone volvieron a verse las caras en un campo de juego. Esta vez, en la última fecha correspondiente al Torneo Clausura de Fútbol Femenino, en donde Aviador se adjudicó el título tras vencer 4 a 0. El partido fue entretenido, emotivo y sin incidentes sobre el césped, demostrando que ambos equipos aprendieron la lección y siguen creciendo.

A pesar de la suspensión de algunas protagonistas y la sanción económica después de los incidentes, el destino hizo que el “Prócer” y “La Franja” se cruzaran nuevamente en la 10ª fecha (el primer enfrentamiento fue en la 5ª, en el partido que cerró la primera ronda), separados por apenas un punto a favor del líder Aviador Origone (llegó a la definición con 21, terminó con 24), que no quería dejar escapar el campeonato.

El compromiso se desarrolló en el predio de la Liga Mercedes de Fútbol y tuvo como claro dominador a las dirigidas por Daniel Sáez, que con goles de Jéssica Machuca, Dalila Carrión, Martina Del Trecco y Marisa Guzmán, consiguieron una nueva copa para la vitrina.

Tras el enfrentamiento, como es debido, los dos conjuntos se saludaron y posaron juntos para la foto, dejando atrás un capítulo indeseado que provocó el parate de la actividad y varios cambios en la estructura del fútbol femenino.

Otro dato para destacar, es que las capitanas Machuca, en Aviador, y Adriana Barboza, en San Martín, recibieron del árbitro la tarjeta verde, la cual premia en la liga los buenos gestos deportivos que resaltan el juego limpio.

“Después de los incidentes nos costó muchísimo jugar el campeonato, porque tuvimos que rearmar el equipo. Por eso quiero agradecer a las ex jugadoras que se reincorporaron, manteniendo el estilo de juego que tiene Aviador desde hace 12 años. Hay que valorar el sacrificio de las chicas porque técnico puede ser cualquiera, pero si no tenés un buen funcionamiento esto no sería nada”, señaló el entrenador Sáez, contento por la conquista.

Por su parte, Martina Del Trecco, una de las piezas claves en la ofensiva de “La Franja”, comentó: “Me siento orgullosa de mis compañeras, por lo que hacen por el club. No fue fácil enfrentarnos a San Martín por todo lo que pasó, pero nos sobrepusimos y conseguimos otro título que era lo que queríamos para seguir adelante”.

La delantera, que en febrero partiría a River Plate, también instó a que las jugadoras persigan sus sueños. “Lo que siempre les digo a las chicas es que no dejen de luchar por sus sueños. No es fácil llegar adonde uno quiere pero hay que ir por más, porque el fútbol es lo más lindo y hay que disfrutarlo al máximo. En cuanto a lo de River, hablé con el técnico y dijo que iba a ser lo posible para ficharme, así que está todo encaminado. También hablé con mis padres para poder irme a Buenos Aires”.

Además del clásico femenino, la décima fecha arrojó de saldo las victorias de Alianza Futbolística, tercero en el Torneo Clausura, frente a Colegiales por 3 a 0 y de Asociación del Oeste ante Defensores del Este por 1 a 0.

Aviador Origone logró cerrar el 2018 con una sonrisa, tras mostrar oficio y un buen juego colectivo.

(Un ejemplo: Machuca y Barboza con la tarjeta verde)