Futsal femenino: Origone se ilusiona

Gracias al triunfo conseguido como visitante, en el partido de ida ante Amine en San Luis, el equipo de futsal femenino de Aviador Origone dio un paso importante en su sueño por animar la 1ª edición del Torneo Nacional en San Juan.

Las villamercedinas se impusieron por 3 a 1 en el compromiso disputado en el Campus Abierto de la Universidad de La Punta, y de obtener el domingo otro buen resultado ingresarán al certamen que se desarrollará del 21 al 26 de mayo en el Estadio "Aldo Cantoni", con los mejores equipos del país.

A "La Franja", actual campeón en fútbol de salón en la liga local, le sirve el triunfo o el empate para sellar su participación en tierras sanjuaninas. Mientras para Amine, el único resultado posible es la victoria, que forzaría la definición con disparos desde el punto penal.

Jéssica Machuca, capitana y autora de los tres goles en la ida analizó al rival. "Amine es un equipo con buenas jugadoras, tocan mucho y es difícil ganarle. A nosotras nos llegaron varias veces, Karen (por Machuca, arquera) tapó cuatro mano a mano que nos permitió mantener la ventaja. Imagino que la revancha va a ser más dura, porque están obligadas a ganar", dijo.

Y continuó: "La clave es estar tranquilas, no cometer errores. Esperar en los primeros minutos, ver cómo se paran y luego salir a buscar porque no me conformo con el empate".

El segundo encuentro de la serie se jugará en el Palacio de los Deportes de Villa Mercedes a partir de las 19, y el ganador tendrá la oportunidad de competir junto a los mejores clubes del país.

"Sería algo increíble clasificar al nacional, significaría conseguir lo que venimos buscando hace muchos años, más que nada el grupo de jugadoras más grandes del club....estamos felices", manifestó.

Si bien aún no fue confirmada la fecha de inicio, el vencedor de este certamen nacional tendrá el privilegio de participar en la Copa Libertadores de Futsal 2020, con los grandes de Sudamérica.

Origone llega a la revancha con una buena ventaja. Pero sabe que no debe dormirse, porque Amine puede dar vuelta la historia.