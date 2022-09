P8 venció a Juventud y se quedó con la Copa San Luis

Y aquella callecita popular del barrio ATE 1, que perdió caracteres y pasó de Peatonal 8 a P8 para darle nombre a un club fundado por jóvenes que nacieron y se criaron allí, hoy es dueña de la gloria de una Copa San Luis de Futsal, conseguida por el equipo femenino que entendió ese sentido de pertenencia y defendió y honró el escudo como se hacía en el barrio cuando ese logo no existía.

En un Ave Fénix con un buen marco de público en la tarde-noche del domingo, el "Tricolor" derrotó 3 a 2 a Juventud Unida Universitario y se quedó con la segunda edición de la Copa San Luis, por los goles de Natalia Dave, Natalia Villegas y Nadia Lombino.

"No éramos favoritos nunca, siempre fuimos un equipo de mitad de tabla para abajo, pero incorporamos chicas que tienen mucha actitud, compañerismo y buen pie, y eso nos permitió plantear partidos de diferentes maneras hasta encontrar el camino y consolidarnos. Esta copa en la que perdés y te vas a casa nos dio un plus. Fuimos los que planteamos mejor los partidos, resolvimos mejor los detalles y sin resultados abultados pudimos llevarnos este torneo", explicó Rodrigo Rastrilla, DT del equipo y fundador de P8.

El equipo le ganó a River 3 a 1 en octavos de final, el primer cruce de la Copa; en cuartos se midió con el Rosa al que derrotó 3 a 1. La semifinal con Gráfica Pellegrino fue 2 a 1 y por último, en la final dio cuenta de Juventud por 3 a 2.

Por supuesto que el partido ante Juventud fue complejo y le demandó a P8 una lucha extra para llevarse el torneo. Para empezar, siempre fue abajo en el marcador. Casi desde el arranque, a los 4 minutos, Juventud se puso en ventaja con el gol de Tamara Lucero.

Las "Tricolores" lograron la igualdad cerca de los 15 a través de Natalia Villegas. Pero esa tranquilidad les duró 120 segundos, ya que los árbitros cobraron un penal para las "Auriazules" y el partido se puso 2 a 1 por el disparo de Sheila Tapia.

El tanto de la igualdad llegó cerca de la chicharra del fin del primer tiempo, a través de Natalia Dave, que mandó a los dos equipos a descansar en pardas y a reiniciar prácticamente la final para el complemento.

La segunda mitad fue sumamente pareja; los arcos parecían invulnerables. Pero una expulsión de Martina Aguirre, la mejor jugadora de Juventud, cambiaría el rumbo de la final. El desnivel se hizo esperar hasta que faltaban dos minutos para forzar los tiros desde el punto del penal, cuando Nadia Lombino se hizo cargo de un tiro libre en favor de P8 y no dudó nunca de qué haría. "Quedaba poco tiempo. Por lo general me encargo de las pelotas paradas y la chance era buena para buscar el arco, así que le di esperando acertar o que la arquera diera un rebote. Tuve la suerte de que los rebotes me favorecieron y la pelota entró", relató en primera persona la mendocina de 33 años.

"No grité el gol por más que significó mucho para mí y para el equipo; nunca los grito, porque yo creo que hay que festejar cuando el partido termina. Ahora que ya pasó el tiempo, con el resultado puesto y la Copa con nosotras, puedo confirmar que hacer un gol en la final es algo único", cerró.

Con este resultado, habrá que esperar qué decide la nueva comisión de futsal de la flamante gestión de la Liga Sanluiseña de Fútbol. Hasta la gestión anterior, el título le otorgaba al campeón el pase al hexagonal final 2023.

Redacción/MGE